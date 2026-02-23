زاردەگى قاندى ەسكەرۋسىز قالدىرۋعا بولمايدى - ونكولوگ
پەتروپاۆل. KAZINFORM - قۋىق وبىرى - كوپشىلىك بىلە بەرمەيتىن، ءبىراق ءجيى كەزدەسەتىن قاۋىپتى اۋرۋ. ونىڭ بەلگىلەرى قاراپايىم سيستيتكە ۇقساس بولعاندىقتان، ناۋقاستار ۋاقىت جوعالتىپ جاتادى. اۋرۋدىڭ نەگىزگى بەلگىلەرى، قاۋىپ فاكتورلارى جانە دياگنوستيكا تاسىلدەرى تۋرالى سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحانا جانىنداعى ونكولوگيالىق ورتالىق ديرەكتورى ولەگ دۋدياكپەن سۇحباتتاستىق.
- ولەگ ۆيكتوروۆيچ، الدىمەن وڭىردەگى جاعدايعا توقتالساڭىز. قۋىق قاتەرلى ىسىگى بويىنشا قانشا ادام ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇر؟
- قازىرگى تاڭدا ونكولوگيالىق ورتالىقتا قۋىق قاتەرلى ىسىگى دياگنوزىمەن 296 ادام ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇر. بىلتىر جاڭادان 58 ناۋقاس ەسەپكە الىندى، ال بيىل 2 ادامعا وسى دياگنوز قويىلدى. ياعني وڭىردە قاتەرلى ىسىكتىڭ بۇل ءتۇرى ءالى دە وزەكتى.
- قۋىق قاتەرلى ىسىگىنىڭ پايدا بولۋىنا نە سەبەپ؟
- قۋىق قاتەرلى ىسىگىنىڭ ناقتى ءبىر عانا سەبەبى بار دەپ ايتۋ قيىن. عىلىمدا ونىڭ ەتيولوگياسىنا قاتىستى ورتاق قابىلدانعان گيپوتەزا جوق. دەگەنمەن، اۋرۋدىڭ دامۋىنا اسەر ەتەتىن ءبىرقاتار قاۋىپ فاكتورى بەلگىلى.
زەرتتەۋلەر ءزاردىڭ قۋىقتا ۇزاق ۋاقىت بويى ىركىلىپ قالۋى قاتەرلى ىسىكتىڭ پايدا بولۋ قاۋپىن ارتتىراتىنىن كورسەتتى. زاردە جينالاتىن ءتۇرلى مەتابوليتتەر ونكوگەندىك اسەرگە يە بولىپ، ۋروتەليي جاسۋشالارىنىڭ قاتەرلى وزگەرىسكە ۇشىراۋىنا سەبەپ بولادى.
ءزاردىڭ قۋىقتا ۇزاق ۋاقىت بوگەلىپ قالۋىنا ءارتۇرلى ۋروگەنيتالدى اۋرۋلار اسەر ەتۋى مۇمكىن. ولاردىڭ قاتارىنا پروستاتيت، قۋىقاستى بەزىنىڭ ادەنوماسى مەن وبىرى، قۋىق ديۆەرتيكۋلدارى، نەسەپ- تاس اۋرۋى، سوزىلمالى سيستيت، ۋرەترانىڭ تارىلۋى جانە باسقا دا پاتولوگيالار جاتادى.
- تۇقىم قۋالاۋى نەمەسە ينفەكسيالار وبىردىڭ پايدا بولۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن بە؟
- پاپيللوماۆيرۋس ينفەكسياسىنىڭ قۋىق قاتەرلى ىسىگىنە اسەرى ءالى دە تالقىلانىپ جاتىر. ال پارازيتارلىق ينفەكسيا - قاتەرلى ىسىكتىڭ دامۋىنا ايتارلىقتاي ىقپال ەتەدى.
كەيبىر جاعدايلاردا اۋرۋ گەنەتيكالىق بەيىمدىلىكپەن، ياعني وتباسىلىق تۇقىم قۋالاۋشىلىقپەن دە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
جالپى، ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ سالتىنىڭ دا اسەرى زور. ۇزاق ۋاقىت بويى اروماتتى اميندەرمەن، فەنولدارمەن، فتالاتتارمەن، حيميالىق جانە بوياۋ زاتتارىمەن جۇمىس ىستەيتىن ادامدار قاۋىپ توبىندا بولادى. بۇل قاتارعا جۇرگىزۋشىلەر، سۋرەتشىلەر، ديزاينەرلەر، بوياۋشىلار، حيميا، مۇناي وڭدەۋ، توقىما، بىلعارى ءوندىرىسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جانە مەديتسينا ماماندارى كىرەدى.
سونىمەن قاتار تەمەكى شەگۋ - ەڭ قاۋىپتى فاكتورلاردىڭ ءبىرى. تەمەكى شەگەتىن ادامداردا قۋىق قاتەرلى ىسىگى شەكپەيتىندەرگە قاراعاندا 2- 3 ەسە ءجيى كەزدەسەدى.
ال حلورلانعان اۋىز سۋدى ۇزاق ۋاقىت پايدالانۋ اۋرۋدىڭ دامۋ قاۋپىن 1,6- 1,8 ەسەگە ارتتىرادى.
سونداي-اق ەر ادامدار ايەلدەرگە قاراعاندا بۇل اۋرۋعا بىرنەشە ەسە ءجيى شالدىعادى. قۋىق قاتەرلى ىسىگىمەن كوبىنە 50-80 جاس ارالىعىنداعىلار اۋىرادى.
- قۋىق قاتەرلى ىسىگىنىڭ العاشقى بەلگىلەرى قانداي؟
- ناۋقاستاردىڭ %90 ىندا الدىمەن زاردە قان پايدا بولعان. كوبىنەسە بۇل اۋىرسىنۋسىز وتەدى. ال ناۋقاستاردىڭ شامامەن %25 ىندا ءزاردىڭ ءجيى كەلۋى، اۋىرسىنۋ، كۇيدىرگەندەي اۋىرۋ سياقتى بەلگىلەر بايقالادى. بۇل بەلگىلەر تسيستيت نەمەسە پروستاتيتكە ۇقساس بولعاندىقتان، ادامدار كەيدە ءمان بەرمەي جاتادى. سونداي-اق جامباس تۇسى، ءىشتىڭ تومەنگى نەمەسە ءبۇيىر تۇسى اۋىرۋى مۇمكىن.
- مۇنداي بەلگىلەر پايدا بولسا نە ىستەۋى كەرەك؟
- ەڭ باستىسى ۇيدە جاتىپ، وزدىگىنەن ەمدەلمەۋ. زەرتحانالىق جانە قۇرالدىق تەكسەرۋسىز ەم قابىلداۋ ىسىكتىڭ ەرتە انىقتالۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى جانە اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. سوندىقتان اعزادا اۋىتقۋ بايقالعان جاعدايدا دەرەۋ دارىگەرگە كورىنۋ قاجەت.
دياگنوزدى ناقتىلاۋ ءۇشىن مەديتسينالىق ورتالىقتا بىرنەشە تەكسەرۋ تاعايىندالادى، ولار: ءزار تالداۋى - قان، قابىنۋ بەلگىلەرى جانە قاتەرلى جاسۋشالاردى انىقتاۋ ءۇشىن. سيستوسكوپيا - قۋىق وبىرىن انىقتاۋداعى ەڭ ءتيىمدى ءادىس. ارنايى قۇرال ارقىلى قۋىق ءىشىن قاراپ، قاجەت بولسا بيوپسيا الىنادى. ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋ - زاردە قاننىڭ پايدا بولۋ سەبەبىن انىقتاۋعا كومەكتەسەدى. كومپيۋتەرلىك توموگرافيا - ىسىكتىڭ كولەمىن، ورنالاسۋىن جانە باسقا اعزالارعا تارالۋىن انىقتايدى.
- سۇحبات سوڭىندا وقىرماندارعا قانداي كەڭەس بەرەر ەدىڭىز؟
- زاردە قان بايقالسا نەمەسە ءزار شىعارۋ كەزىندە جايسىزدىق سەزىلسە، ۋاقىت وزدىرماي مامانعا جۇگىنۋ كەرەك. قۋىق قاتەرلى ىسىگى، جالپى وبىر نەعۇرلىم ەرتە انىقتالسا، سوعۇرلىم ءتيىمدى ەمدەلەدى. ءوز دەنساۋلىعىڭىزعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراڭىز.
