ۇزاق ەڭكەيىپ جۇرگەننەن: قىتايدا سمارتفونعا ۇزاق قاراعان جىگىت سال بولىپ قالا جازداعان
قىتايدىڭ فۋجيان پروۆينسياسىنداعى چيۋانجوۋ قالاسىندا تۇراتىن 19 جاستاعى شياو دۋن ەسىمدى ستۋدەنت تاڭەرتەڭ ويانعاندا اياق- قولىن سەزبەي، قوزعالا الماي قالعان، دەپ حابارلايدى odditycentral.com.
ءۇشىنشى كۋرستا وقيتىن جاس جىگىت كوپشىلىك قاتارلاستارى سياقتى كۇن سايىن ۇزاق ۋاقىتىن تەلەفونعا ءۇڭىلىپ وتكىزگەن. جازعى دەمالىستا ىدىس جۋىپ، ۇستەل سۇرتەتىن جۇمىسقا ورنالاسقان ول بىرنەشە ساعات بويى ەڭكەيىپ ءجۇردى. بۇعان قوسا، بوس ۋاقىتىن تەلەفونعا ءۇڭىلىپ، ويىن ويناۋعا جانە الەۋمەتتىك جەلى قاراۋعا جۇمساعان.
سالدارىنان جۇلىن ماڭىنداعى قان تامىرلارىنا قىسىم ءتۇسىپ، دەنەسىندە ۇيىپ قالۋ بەلگىلەرى بايقالا باستاعان. ال 30-شىلدە كۇنى ول اياقتارىن مۇلدەم سەزبەي، قوزعالا الماي قالعان.
دارىگەرلەر وعان تەز ارادا وتا جاساپ، ترومبتى الىپ تاستاعان. قازىر شياو دۋن اياق-قولىن قايتا قوزعالتا باستاعان، دارىگەرلەر ونىڭ تولىق ساۋىعىپ كەتەتىنىنە سەنىمدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، باستى ۇزاق ۋاقىت ەڭكەيتىپ وتىرۋ قان اينالىمىنىڭ ىركىلىسىنە اكەلىپ، تامىرلاردىڭ ىسىنۋىنە جانە قالىپتان تىس كەڭەيۋىنە سەبەپ بولادى. قان دۇرىس تارالماعان جاعدايدا باس اۋرۋى، باس اينالۋ، سوزىلمالى شارشاۋ، مويىن مەن يىقتاعى ۇيىپ قالۋ سياقتى بەلگىلەر بايقالادى. ال اۋىر جاعدايلاردا قان تامىرلارىنىڭ قۇرىلىمى مەن ورتالىق جۇيكە جۇيەسى زاقىمدانىپ، مي ينفاركتىنە نەمەسە سالدانۋعا اكەلۋى مۇمكىن.