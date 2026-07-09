ۇزاق ءومىر سۇرەتىن ادامداردىڭ باستى قاسيەتى اتالدى
استانا. KAZINFORM - ساردينيانىڭ «كوگىلدىر ايماعىندا» - ءجۇز جاساعانداردىڭ ۇلەسى وتە جوعارى وڭىردە تۇراتىن ادامداردىڭ فيزيكالىق دەنساۋلىعى مەن ءومىر سالتى كورشىلەرىنەن ەرەكشەلەنبەيدى، ءبىراق ولار ءبىر تۇلعالىق قاسيەتى جاعىنان ايتارلىقتاي باسىم: بۇل - جاڭا تاجىريبەگە اشىقتىق. سوڭعى زەرتتەۋلەرگە سۇيەنسەك، ءدال وسى قاسيەت ولاردىڭ قارتايعانشا بەلسەندى بولۋىنا كومەكتەسەتىن كورىنەدى.
يتاليالىق زەرتتەۋشىلەر وسىنداي تۇجىرىمعا كەلدى، دەپ حابارلايدى Tengri Life ءتىلشىسى گازەتا. Ru باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
كالياري ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پسيحولوگى ماريا كيارا فاستامە مەن ونىڭ ارىپتەستەرى ارالدىڭ 71 مەن 101 جاس ارالىعىنداعى 125 تۇرعىنىن زەرتتەدى: ولاردىڭ 55 ى «كوگىلدىر ايماقتا»، ال 70 ى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايى ۇقساس جانە تەگىن مەديتسيناعا قولجەتىمدىلىگى بىردەي كورشىلەس قاۋىمداستىقتاردا تۇرادى.
قاتىسۋشىلار پسيحولوگيالىق ساۋلىق، دەنساۋلىققا بايلانىستى ءومىر ساپاسى جانە Big Five مودەلى بويىنشا تۇلعانىڭ بەس نەگىزگى قاسيەتى (اشىقتىق، ادالدىق، ەكستراۆەرسيا، مەيىرىمدىلىك جانە نەيروتيزم) بويىنشا تەست تاپسىردى. سونداي-اق سترەسسكە توزىمدىلىك داعدىلارى مەن حوببيگە بولەتىن ۋاقىتتارى باعالاندى.
«كوگىلدىر ايماق» تۇرعىندارى دەنساۋلىققا بايلانىستى ءومىر ساپاسى بويىنشا ايتارلىقتاي جوعارى ناتيجە كورسەتكەن جوق. ەسەسىنە، ولاردا اشىقتىق دەڭگەيى - الەمگە دەگەن قىزىعۋشىلىق، ينتەللەكتۋالدى ىزدەنىسكە جانە جاڭا اسەرلەرگە دايىندىق دەڭگەيى ايتارلىقتاي جوعارى بولىپ شىقتى، سونىمەن قاتار سترەسسپەن كۇرەسۋ داعدىلارى جاقسىراق دامىعان جانە بەلسەندى دەمالىسقا كوبىرەك ۋاقىت بولەتىنى انىقتالدى.
اۆتورلاردىڭ پىكىرىنشە، اشىقتىق ۇزاق ءومىر سۇرۋگە جاناما تۇردە اسەر ەتەدى: بۇل قاسيەتى جوعارى ادام جاڭا تانىستىقتارعا قۇمار كەلەدى، جاڭا قىزىعۋشىلىقتاردى تەز مەڭگەرەدى، وقۋىن جالعاستىرادى جانە فيزيكالىق تۇرعىدان بەلسەندى بولادى. وسىلايشا قارتايۋدى باسەڭدەتەتىن ادەتتەردى نىعايتا تۇسەدى.
تاعى ءبىر ماڭىزدى قاسيەت - ادالدىق (جاۋاپكەرشىلىك) - ومىرگە دەگەن قاناعاتتانۋشىلىقپەن جانە سترەسسكە توزىمدىلىكپەن بايلانىستى بولدى. ال نەيروتيزم (جاعىمسىز ەموتسيالارعا بەيىمدىلىك)، كەرىسىنشە، تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراماستان، ءومىر ساپاسىنىڭ تومەندەۋىنە اسەر ەتكەن.
زەرتتەۋ International Journal of Applied Positive Psychology (IJAPP) جۋرنالىندا جاريالانعان.