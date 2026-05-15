ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن قانشا ساعات ۇيىقتاۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات – ا ق ش عالىمدارى تىم از ۇيىقتاۋ دا، شامادان تىس كوپ ۇيىقتاۋ دا ادام اعزاسىنىڭ قارتايۋىن جەدەلدەتەتىنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، ۇيقىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى دە، ارتىق بولۋى دا مي، وكپە، جۇرەك جانە يممۋندىق جۇيە جۇمىسىنا كەرى اسەر ەتەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
Columbia University ماماندارى ادام ءۇشىن ەڭ قولايلى ۇيقى ۇزاقتىعىن انىقتاۋ ماقساتىندا اۋقىمدى زەرتتەۋ جۇرگىزگەن. عالىمدار بيولوگيالىق دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن ارنايى «قارتايۋ ساعاتتارىن» پايدالانعان. بۇل ءادىس اعزانىڭ ناقتى جاستان قانشالىقتى جىلدام نەمەسە باياۋ قارتايۋىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا ماماندار 17 ءتۇرلى اعزا جۇيەسىنە ارنالعان 23 مودەل جاساعان. مالىمەتتەر ۇلى بريتانياداعى جارتى ميلليون ادامنىڭ دەرەگى ساقتالعان UK Biobank بازاسىنان الىنعان.
تالداۋ ناتيجەسىندە عالىمدار ۇيقى ۇزاقتىعى مەن اعزانىڭ قارتايۋى اراسىندا U- ءتارىزدى بايلانىس بار ەكەنىن انىقتادى. ەڭ باياۋ قارتايۋ تاۋلىگىنە 6-8 ساعات ۇيىقتايتىن ادامداردا بايقالعان.
ال كۇنىنە التى ساعاتتان از نەمەسە سەگىز ساعاتتان كوپ ۇيىقتايتىن ادامداردا اعزانىڭ قارتايۋى جىلدامىراق جۇرگەن.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، قىسقا ۇيقى دەپرەسسيا، مازاسىزدىق، سەمىزدىك، 2- ءتيپتى ديابەت، گيپەرتونيا جانە جۇرەك اۋرۋلارىمەن بايلانىستى. سونىمەن قاتار تىم از جانە تىم كوپ ۇيقى وكپەنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارى، استما مەن اسقازان-ىشەك جولدارى ماسەلەلەرىنىڭ قاۋپىن ارتتىرۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، ۇيقى تەك ميدىڭ ەمەس، بۇكىل اعزانىڭ ساۋلىعىنا اسەر ەتەدى. ول زات الماسۋ پروتسەسى مەن يممۋندىق جۇيەنىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىندا ماڭىزدى رول اتقارادى.
عالىمدار بۇل زەرتتەۋ سەبەپ-سالدار بايلانىسىن تولىق دالەلدەمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن ۇيقى ۇزاقتىعى ادامنىڭ جالپى دەنساۋلىعىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى ەكەنى انىقتالعان.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nature جۋرنالىندا جاريالاندى.
ەربۇلان قايرات