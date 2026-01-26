ۇزاق ءومىر سۇرۋگە نە كومەكتەسەدى - عالىمدار جاۋابى
استانا. KAZINFORM - امەريكاندىق عالىمدار ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن فيزيكالىق بەلسەندىلىكتى ساقتاۋ عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاتتىعۋلار ءتارتىبىن ءارتاراپتاندىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن انىقتادى، دەپ جازدى BBC.
ولار 30 جىل بويى 110000 ەر مەن ايەلدى باقىلاپ، ءارتۇرلى دەنە جاتتىعۋلارىمەن اينالىساتىنداردىڭ جاياۋ ءجۇرۋ، تەننيس، ەسكەك ەسۋ نەمەسە جۇگىرۋ سياقتى ءبىر بەلسەندىلىككە نازار اۋدارعاندارعا قاراعاندا ومىردەن ەرتە ءوتۋ ىقتيمالدىعى %19 از ەكەنىن انىقتادى.
ساراپشىلار جالپى فيزيكالىق بەلسەندىلىك ءالى دە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتىپ، الايدا جاتتىعۋلاردى وزگەرتىپ وتىرۋ ءبىرشاما ارتىقشىلىق بەرەتىنىن مەڭزەدى.
دەنە بەلسەندىلىگى فيزيكالىق جانە پسيحيكالىق دەنساۋلىققا پايدالى جانە جۇرەك- قان تامىرلارى، وكپە اۋرۋلارىنىڭ دامۋ قاۋپىن ازايتۋعا كومەكتەسەتىنى بۇرىننان بەلگىلى. ول سونداي-اق قاتەرلى ىسىكتەن كەلەتىن ءولىم-ءجىتىمدى ازايتادى.
- جوعارى جالپى فيزيكالىق بەلسەندىلىكتى ساقتاۋ ماڭىزدى جانە بەلسەندىلىك تۇرلەرىن وزگەرتۋ ودان دا كوپ پايدا اكەلۋى مۇمكىن. ءبىر- ءبىرىن تولىقتىراتىن پايدالى اسەرلەرى بار بەلسەندىلىك تۇرلەرىن بىرىكتىرۋ، ماسەلەن كۇش پەن اەروبتى جاتتىعۋلار وتە پايدالى، - دەدى گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورى يان حۋ.
ۇلى بريتانيانىڭ ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتى 19 بەن 64 جاس ارالىعىنداعى ادامدارعا كەلەسى ارەكەتتەردى ورىنداۋعا كەڭەس بەرەدى:
اپتاسىنا كەمىندە ەكى رەت بۇلشىق ەتكە كۇش تۇسىرەتىن جاتتىعۋ جاساۋ؛
اپتاسىنا 150 مينۋت ورتاشا نەمەسە 75 مينۋت قارقىندى فيزيكالىق بەلسەندىلىكپەن اينالىسۋ؛
جۇكتەمەنى اپتاسىنا 4-5 كۇن بويى قايتالاۋ؛
كوپ ۋاقىت ءبىر ورىندا وتىرىپ نەمەسە جاتىپ قالۋدان (قوزعالىسسىز) اۋلاق بولىڭىز.
اەروبتى جاتتىعۋلار (جىلدام ءجۇرۋ، ۆەلوسيپەد تەبۋ، تەننيس، بي، جاياۋ سەرۋەندەۋ جانە ءشوپ شابۋ) جۇرەكتىڭ سوعۋىن جيىلەتىپ، تىنىس الۋدى تەزدەتەدى.
قارقىندى جاتتىعۋلار تەرەڭ جانە ءجيى تىنىس الۋدى قاجەت ەتەدى. ماسەلەن، جۇگىرۋ، ءجۇزۋ، فۋتبول، حوككەي، گيمناستيكا نەمەسە باسپالداقپەن جوعارى شىعۋ.
قۋاتتى كۇشەيتۋگە ارنالعان جاتتىعۋلارعا يوگا، اۋىر اتلەتيكا، تايچي، ابدومينالدى جاتتىعۋلار جانە كۇن سايىن باعباندىقپەن اينالىسۋ كىرەدى. اۋىر سومكەلەردى كوتەرىپ ءجۇرۋ دە كۇش-قۋاتتى ارتتىراتىن ارەكەت.
زەرتتەۋگە 30-55 جاس ارالىعىنداعى 70000 مەدبيكە جانە 40-75 جاس ارالىعىنداعى 40000 مەديتسينا قىزمەتكەرى قاتىستى. ولاردان جاياۋ ءجۇرۋ، جۇگىرۋ، جۇگىرۋ، ۆەلوسيپەد تەبۋ، ءجۇزۋ، ەسكەك ەسۋ، تەننيس جانە سكۆوش سياقتى اپتالىق ارەكەتتەرى تۋرالى اقپارات بەرۋ سۇرالدى.
ولار ەكى جىل سايىن ساۋالنامانى تولتىرىپ، كۇش جانە قارقىندىلىعى تومەن جاتتىعۋلاردى (مىسالى، يوگا) جانە باسقا دا ارەكەتتەردى (باعباندىق نەمەسە باسپالداقپەن كوتەرىلۋ سياقتى) قانشالىقتى ورىنداعانى تۋرالى ەسەپ بەردى.
دەرەكتەردى تالداعاننان كەيىن زەرتتەۋشىلەر فيزيكالىق بەلسەندىلىك ۇزاق ءومىر سۇرۋگە نەگىز بولاتىنىن انىقتادى. دەگەنمەن، ءبىر ەمەس، ءارتۇرلى دەنە بەلسەندىلىگىمەن اينالىساتىن ادامدار وزدەرىن ودان دا جاقسى سەزىنەدى.
ولاردىڭ باسقالارمەن سالىستىرعاندا قاتەرلى ىسىك، جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى، وكپە اۋرۋلارى جانە باسقا سەبەپتەردەن قايتىس بولۋ قاۋپى %13-41 تومەن بولدى.
زەرتتەۋ فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ وڭتايلى مولشەرى اپتاسىنا 6 ساعات ورتاشا نەمەسە ءۇش ساعات قارقىندى بەلسەندىلىك ەكەنىن انىقتادى.
ەسكە سالايىق، عالىمدار 117 جاستاعى ايەلدىڭ ۇزاق ءومىر ءسۇرۋىنىڭ سەبەبىن انىقتادى.