ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ تاعى ءبىر قۇپياسى اشىلدى
استانا. قازاقپارات - ءتىس كۇتىمىنە مۇقيات قاراپ، اۋىز قۋىسى اۋرۋلارىن دەر كەزىندە ەمدەۋ ادامنىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاپ، ءومىرىن ۇزارتۋعا كومەكتەسەدى. مۇنى دارىگەر-ستوماتولوگ دجوناتان ب. لەۆين مالىمدەدى. بۇل تۋرالى New York Post باسىلىمى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، تىستەردىڭ جاعدايى قان قىسىمىنا، حولەستەرين دەڭگەيىنە، دەمەنسيا، قانت ديابەتى جانە جۇرەك اۋرۋلارىنىڭ دامۋىنا تىكەلەي اسەر ەتەدى. سونىمەن قاتار اۋىز قۋىسىندا تىرشىلىك ەتەتىن باكتەريالار ارتريت، وكپە قابىنۋى جانە قاتەرلى ىسىكتىڭ كەيبىر تۇرلەرىمەن دە بايلانىستى.
مىسالى، اۋىز قۋىسىنداعى سوزىلمالى قابىنۋدىڭ ەڭ ءجيى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن P. gingivalis باكتەرياسى ىشەككە، ميعا، ۇيقى ارتەرياسىنا جانە باسقا دا اعزالارعا ءوتۋى مۇمكىن.
«ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ سالاسىن زەرتتەيتىن ماماندار ادەتتە ءتورت نەگىزگى تىرەكتى اتايدى: دۇرىس ۇيقى، تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ، تۇراقتى فيزيكالىق بەلسەندىلىك جانە سانالى ءومىر ءسۇرۋ. ال مەن بۇعان تاعى ءبىر، بەسىنشى ماڭىزدى فاكتوردى قوسار ەدىم. ول اۋىز قۋىسىنىڭ ساۋلىعى»، - دەدى ستوماتولوگ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دارىگەرلەر ۇزاق ءومىر سۇرۋگە اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتوردى اتاعان ەدى.