زالال 300 ميلليون تەڭگە: ش ق و- دا ەكى جىل بويى زاڭسىز التىن وندىرگەندەر اشكەرەلەندى
وسكەمەن. KAZINFORM - ش ق و ق م ا دەپارتامەنتى ۇ ق ك د جانە پروكۋراتۋرامەن بىرلەسىپ، ۇلان اۋدانى شىبىندى وزەنىنىڭ اڭعارىندا باعالى مەتالداردى زاڭسىز ءوندىرۋ جانە جەر قويناۋىن ءوز بەتىنشە پايدالانۋ فاكتىسىن انىقتادى.
كۇدىكتىلەر زاڭناما تالاپتارىن بۇزىپ، ليسەنزياسىز ەكى جىل بويى وزەن ارناسىن وزگەرتە وتىرىپ زاڭسىز التىن وندىرگەن.
كەن وندىرۋدە اۋىر ارنايى تەحنيكا مەن كەندى قايتا وڭدەۋگە ارنالعان ونەركاسىپتىك جابدىق قولدانىلعان.
- ج ش س زاڭسىز قىزمەتى سالدارىنان كەلتىرىلگەن تەك ەكولوگيالىق زالال 300 ميلليون تەڭگەدەن استى. ءتىنتۋ بارىسىندا قۇنى 382 ميلليون تەڭگە قۇرايتىن 6 ك گ التىن تاركىلەندى، — دەلىنگەن ق م ا حابارلاماسىندا.
ۇيىمداستىرۋشى ەكى اي مەرزىمگە قاماۋعا الىندى.
تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر.
ق پ ك- ءنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريالاۋعا جاتپايدى.
ايتا كەتەلىك شىعىس قازاقستان وبلىسى مارقاكول اۋدانىنداعى التىن قازۋشىلارعا قاتىستى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلعان ەدى.