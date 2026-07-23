زاڭ بويىنشا قازاقستاندىقتار شەتەل ازاماتتارىنا دونور بولا الا ما
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ زاڭناماسىنا سايكەس، قازاقستاندىق ازاماتتاردىڭ دونورلىق اعزالارى مەن تىندەرى شەتەل ازاماتتارىنا ترانسپلانتاتسيالانبايدى.
بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ترانسپلانتاتتاۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىعى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى نازگۇل جىلگەلدينا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى زاڭنامادا قازاقستاندىقتاردىڭ اعزالارى مەن تىندەرىن شەتەل ازاماتتارىنا ترانسپلانتاتسيالاۋعا جول بەرىلمەيدى.
- زاڭناماعا سايكەس، قازاقستان ازاماتى شەتەل ازاماتىنا ءتىرى كەزىندە دە، قايتىس بولعاننان كەيىن دە دونور بولا المايدى، ياعني قازاقستاندىقتاردىڭ دونورلىق اعزالارى مەن تىندەرى شەتەل ازاماتتارىنا ترانسپلانتاتسيالانبايدى، - دەدى نازگۇل جىلگەلدينا.