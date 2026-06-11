زاڭ ماقۇلداندى: قازاقستان-وزبەكستان شەكاراسى رەجيمىن رەتتەۋدىڭ ءبىرىڭعاي تەتىگى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن وزبەكستان ۇكىمەتى اراسىنداعى قازاقستان - وزبەكستان مەملەكەتتىك شەكاراسىنىڭ رەجيمى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
كەلىسىمگە 2024-جىلعى 8-تامىزدا استانا قالاسىندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتىمىزگە رەسمي ساپارى اياسىندا ەكى مەملەكەتتىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى قول قويدى.
- قۇجات قازاقستان مەن وزبەكستان رەسپۋبليكالارى اراسىنداعى 2001-جىلعى 16 -قاراشاداعى مەملەكەتتىك شەكارا تۋرالى شارتتىڭ ەرەجەلەرىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا 2022-جىلعى 22-جەلتوقساندا قازاقستان - وزبەكستان مەملەكەتتىك شەكاراسىن دەماركاتسيالاۋ پروتسەسى اياقتالىپ، دەماركاتسيا تۋرالى شارتقا قول قويىلعاننان كەيىن ازىرلەندى. سونىمەن بىرگە، جەرگىلىكتى جەرلەردە مەملەكەتتىك شەكارا سىزىعىن ناقتى بەلگىلەۋ اياقتالىپ، ەكى مەملەكەت اراسىنداعى شەكاراداعى قاتىناستاردى رەتتەۋدىڭ قاجەتتى حالىقارالىق-قۇقىقتىق نەگىزى قالىپتاستى. اتاپ ايتساق، مەملەكەتتىك شەكارا رەجيمى -مەملەكەتتىك شەكارانى جانە شەكارا بەلگىلەرىن كۇتىپ-ۇستاۋ، ادامداردى، كولىك قۇرالدارىن، جۇكتەردى ءارى وزگە دە مۇلىكتى شەكارا ارقىلى وتكىزۋ، شەكارالىق بەلدەۋلەر مەن سۋلاردا شارۋاشىلىق جۇمىستاردى جۇرگىزۋ ءتارتىبىن، شەكارالىق وقيعالاردى رەتتەۋ تەتىكتەرىن قامتيتىن قۇقىقتىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق شارالار كەشەنى،- دەدى سەناتور عالياسقار سارىبايەۆ.
اتاپ ايتقاندا، شەكارا ماڭىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جەكەلەگەن ماسەلەلەرى ۇلتتىق زاڭنامامەن جانە ءبىرقاتار ەكىجاقتى كەلىسىممەن رەتتەلىپ كەلدى. ۇسىنىلىپ وتىرعان كەلىسىم قازاقستان-وزبەكستان مەملەكەتتىك شەكاراسى رەجيمىن رەتتەۋدىڭ ءبىرىڭعاي كەشەندى حالىقارالىق-قۇقىقتىق تەتىگىن قالىپتاستىرادى.
- وسىداي كەلىسىم قازاقستان - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىمەن، قىرعىز ەلىمەن، تۇرىكمەنستان مەملەكەتىمەن جاسالعان. قازاقستان - رەسەي مەملەكەتتىك شەكاراسىن دەماركاتسيالاۋ تولىق اياقتالعاننان كەيىن، رەسەي فەدەراتسياسىمەن ۇقساس كەلىسىم جاساۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەتىن بولادى. ال، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ىشكى مەملەكەتتىك راسىمدەردى اياقتاپ، كەلىسىمدى 2025-جىلعى 26-قاڭتاردا راتيفيكاتسيالادى. كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تەرىس الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە قۇقىقتىق سالدارعا الىپ كەلمەيدى، رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن قوسىمشا شىعىندى تالاپ ەتپەيدى،- دەدى دەپۋتات.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن وزبەكستان مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق جوسپارىنا قول قويعانىن جازعان ەدىك.