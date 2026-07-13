نەگىزگى ۇ ب ت: 500 دەن اسا ادام تەست تاپسىرۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلسا، 361 ادامنىڭ ناتيجەسى جويىلدى
استانا. قازاقپارات - 233 مىڭعا جۋىق تالاپكەر 2026-جىلعى نەگىزگى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى تاپسىردى. ونىڭ ىشىندە 73,1 پايىزعا جۋىعى تەستتى قازاق تىلىندە، 26,8 پايىزى ورىس تىلىندە، 383 ادام اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى.
قانشا ادام شەكتى بال جينادى؟
تالاپكەرلەرگە نەگىزگى ۇ ب ت- نى ەكى رەت تاپسىرىپ، ەڭ ۇزدىك ناتيجەمەن گرانت كونكۋرسىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلعان. وسىلايشا، 233 مىڭ تالاپكەر ۇ ب ت- نى 422 مىڭ رەت تاپسىردى (2025-جىلى 210 مىڭ تالاپكەر ۇ ب ت- نى 381 مىڭ رەت تاپسىرعان).
تەست قورىتىندىسى بويىنشا 177 مىڭعا جۋىق تالاپكەر شەكتى بال جينادى، بۇل - قاتىسۋشىلاردىڭ جالپى سانىنىڭ 76 پايىزى. بەس ءپان بويىنشا ۇ ب ت- نىڭ ورتاشا بالى - 69 بال. ەڭ جوعارى 140 بالدى پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇلەگى اسەت التاير جانە قىزىلوردا وبلىسىنىڭ تۇلەگى بالحان الفيا (قازتەست كونۆەرتاتسياسى ارقىلى) جيناعان.
821 ادام 130 بالدان جوعارى ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
قانشا ادام اپەللياتسياعا تاپسىردى؟
بيىل اپەللياتسياعا 95 مىڭنان اسا ءوتىنىش قابىلدانىپ، 152 تەست تاپسىرماسىنا قاتىستى وتىنىشتەر قاناعاتتاندىرىلعان. وسىلايشا رەسپۋبليكالىق كوميسسيا جۇمىسىن اياقتاعان.
قانشا ادام تەستتەن شەتتەتىلدى؟
ۇ ب ت وتكىزۋ بارىسىندا ەرەجە بۇزىلعان 890 دەرەك انىقتالعان. سونىڭ ىشىندە 522 تالاپكەر سمارتفون، شپارگالكا جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ وتپەك بولعانى ءۇشىن تەست تاپسىرۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلعان. تەست كەزىندە ەرەجە بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان 361 ادام شىعارىلىپ، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلعان.
كەيبىر تالاپكەرلەردەن سمارت ساعات، ميكروقۇلاققاپ، سمارتفون جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتار تابىلعان. بەينەجازبالار تەكسەرىلگەن سوڭ ەرەجە بۇزعان 7 ادامنىڭ ناتيجەسى جويىلعان.
ايتا كەتەيىك، ۇ ب ت اياقتالعاننان كەيىن 31-قازانعا دەيىن بەينەجازبالار تالدانادى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى پايدالانۋ نەمەسە ەرەجە بۇزۋ دەرەگى انىقتالعان جاعدايدا ۇ ب ت ناتيجەسى جويىلادى.