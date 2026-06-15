نەگىزگى ۇ ب ت: 300 گە جۋىق تالاپكەر تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى
استانا. KAZINFORM - بيىل 10-مامىردا باستالعان نەگىزگى ۇ ب ت 236 مىڭعا جۋىق رەت تاپسىرىلدى. تالاپكەرلەردىڭ 72 پايىزى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، 28 پايىزى ورىس تىلىندە جانە 408 رەت اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى.
بەسىنشى اپتانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تالاپكەرلەردىڭ 67 پايىزى شەكتى بال جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بالل 64 بال بولدى. ەڭ جوعارى ناتيجە - 140 بال. ونى پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇلەگى اسەت التاير جينادى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى (ە ب ق) بار وقۋعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. ۇ ب ت- عا ە ب ق بار 668 تالاپكەر قاتىستى.
تالاپكەرلەردىڭ تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى بويىنشا تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە اپەللياتسياعا بەرۋ قۇقىعى بار. تەحنيكالىق سەبەپتەر بويىنشا اپەللياتسيا تىكەلەي تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. ناتيجەسى بار سەرتيفيكاتتار اپەللياتسيا قاراستىرىلعاننان كەيىن جەكە كابينەتتەردە قولجەتىمدى بولادى.
ۇ ب ت- نى وتكىزۋدىڭ بەس اپتاسىندا 474 ەرەجە بۇزۋشىلىق انىقتالدى. 298 تالاپكەر سمارتفونداردى، سمارت كوزىلدىرىكتەردى، ميكرو قۇلاققاپتاردى، شپارگالكالاردى جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 176 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلدى، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا كىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق.
2026-جىلعى ۇ ب ت اياقتالعاننان كەيىن كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ 31-قازانىنا دەيىن بەينەجازبالارعا تالداۋ جۇرگىزىلەدى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى پايدالانۋ نەمەسە ەرەجەلەردى بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا ۇ ب ت ناتيجەلەرى جويىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 240 مىڭعا جۋىق تالاپكەر تەستىلەۋگە قاتىسۋعا ەكى مۇمكىندىكتى ەسەپكە العاندا 446 مىڭنان استام ءوتىنىش بەرگەن.
ۇ ب ت- عا قاتىسۋ ءۇشىن 239 مىڭنان استام ادام تىركەلگەنىن جازعان ەدىك. ونىڭ ىشىندە كوللەدج تۇلەكتەرى مەن وتكەن جىلداردىڭ مەكتەپ بىتىرۋشىلەرى دە بار.