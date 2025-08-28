ەپيزووتيا وشاعى: قاراعاندىنىڭ بۇقار جىراۋ اۋدانىندا كارانتيندىك شەكتەۋ الىندى
استانا. KAZINFORM - ەپيزووتيا وشاعى وتاندىق ازىرلەمەنىڭ ارقاسىندا جويىلدى، دەپ حابارلايدى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قاراعاندى وبلىسىنىڭ بۇقار جىراۋ اۋدانىندا جىلقىلاردا ەپيزووتيالىق ليمفانگيتتىڭ تىركەلۋىنە بايلانىستى ەنگىزىلگەن كارانتيندىك شەكتەۋلەر رەسمي تۇردە الىنىپ تاستالدى.
اۋرۋ وشاعىن جويۋ بارلىق ءتيىستى قۇرىلىمداردىڭ: ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىنىڭ، عىلىمي مەكەمەلەردىڭ، سونداي-اق جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ جەدەل ءارى ۇيلەسىمدى ارەكەتتەرىنىڭ ناتيجەسى بولدى. كوميتەت جەتەكشىلىگىمەن اۋلالاردى تۇراقتى تۇردە دەزينفەكسيالاۋ، تابىندارعا كلينيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزۋ سياقتى جاڭا جاعدايلاردى دەر كەزىندە انىقتاۋعا باعىتتالعان كەشەندى ءىس-شارالار جۇزەگە اسىرىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
ەپيزووتيانى جويۋداعى شەشۋشى فاكتور - «بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك پروبلەمالارىنىڭ عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ج ش س عالىمدارى ازىرلەگەن وتاندىق ەپيزووتيالىق ليمفانگيتكە قارسى ۆاكسينانى دايىنداۋ جانە قولدانۋ بولدى.
2025 -جىلدىڭ مامىر- شىلدە ايلارى ارالىعىندا جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن 2494 جىلقىعا جاپپاي ۆاكسيناتسيا جانە رەۆاكسيناتسيا جۇرگىزىلدى. جاڭا پرەپاراتتى قولدانۋ ينفەكسيا وشاعىن وقشاۋلاۋعا، جانۋارلاردا تۇراقتى يممۋنيتەت قالىپتاستىرۋعا، اۋدانداعى ەپيزووتيالىق احۋالدى قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
كوميتەت ەپيزووتيالىق جاعدايعا مونيتورينگ جۇرگىزۋدى، سونداي-اق جانۋارلاردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋعا، اسا قاۋىپتى ينفەكسيالاردىڭ تارالۋىن بولدىرماۋعا جانە ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق شارالاردى ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن حابارلانعانداي، اتباساردا ءسىبىر جاراسىنان ەكى اۋىل كارانتينگە جابىلدى.