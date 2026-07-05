يزرايلدىڭ ليۆانعا جاساعان شابۋىلدارىنان قازا تاپقاندار سانى 4303 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ 2-ناۋرىزدان بەرى ليۆانعا جاساعان شابۋىلدارى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 4303 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
ليۆاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى يزرايلدىڭ 2-ناۋرىزدان بەرى جاساپ جاتقان شابۋىلدارى سالدارىنان قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر تۋرالى سوڭعى مالىمەتتەردى جاريالادى.
مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنشە، اتالعان كەزەڭدە قازا تاپقاندار سانى وتكەن تاۋلىكپەن سالىستىرعاندا تاعى ەكى ادامعا ارتىپ، 4303 كە جەتكەن. ال جارالانعاندار سانى 12202 ادامدى قۇرادى.
3-شىلدەدە جاريالانعان مالىمەتتە يزرايلدىڭ 2-ناۋرىزدان بەرى جاساعان شابۋىلدارىنان 4301 ادامنىڭ قازا تاپقانى حابارلانعان ەدى.
يزرايل ايماقتا جاريالانعان بىتىمگە جانە ا ق ش پەن يران اراسىنداعى، ليۆان دا قامتىلعانى ايتىلعان كەلىسىمگە قاراماستان، اسكەري وپەراتسيالارىن جالعاستىرىپ وتىر.
ليۆاننىڭ رەسمي NNA اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءيزرايلدىڭ اسكەري تىكۇشاعى ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى مەدجدەل-زۋن ەلدى مەكەنىنە بەس زىمىران اتقان. سونىمەن قاتار ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى بينت-دجۋبەيل اۋدانىنا قاراستى ياتير ەلدى مەكەنىنە دىبىستىق بومبا تاستاعان.
ەسكە سالساق، 2-ناۋرىزدا يزرايل اسكەرى ليۆان اۋماعىنا جاپپاي اۋە سوققىلارىن باستاپ، ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ءبىرقاتار ەلدى مەكەندى باقىلاۋعا العان ەدى.
ليۆان ۇكىمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، اسكەري ءىس-قيمىلدار سالدارىنان ەل ىشىندە ءماجبۇرلى تۇردە قونىس اۋدارعاندار سانى 1 ميلليون ادامنان استى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 24-ساۋىردە 17-ساۋىردەن باستاپ كۇشىنە ەنگەن ليۆان مەن يزرايل اراسىنداعى 10 كۇندىك ۋاقىتشا ءبىتىمدى تاعى ءۇش اپتاعا ۇزارتقانىن جاريالادى.
14-15-مامىر كۇندەرى ا ق ش- تىڭ اراعايىندىعىمەن وتكەن كەلىسسوزدەردىڭ ءۇشىنشى كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار 17-مامىردان باستاپ اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن تاعى 45 كۇنگە ۇزارتۋعا كەلىستى.
14-ماۋسىمدا يران مەن ا ق ش پاكىستاننىڭ اراعايىندىعىمەن وتكەن كەلىسسوزدەر بارىسىندا سوعىستى توقتاتۋ جانە كەلىسپەۋشىلىكتەردى كەلىسسوز ارقىلى رەتتەۋدى كوزدەيتىن 14 تارماقتان تۇراتىن كەلىسىمگە قول جەتكىزگەنىن حابارلادى. كەلىسىم ليۆانداعى اسكەري قيمىلداردى توقتاتۋدى دا قامتىدى.
26-ماۋسىمدا ۆاشينگتوندا وتكەن يزرايل مەن ليۆان اراسىنداعى تىكەلەي كەلىسسوزدەردىڭ بەسىنشى كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسىندا تاراپتار «نەگىزدەمەلىك كەلىسىمگە» قول قويدى.
سونداي-اق ەۋروپالىق وداق ليۆان مەن يزرايل اراسىنداعى كەلىسىمدى قۇپتايتىنىن مالىمدەدى.