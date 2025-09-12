يزرايلدىك كينوكومپانيالارمەن ىنتىماقتاستىقتان باس تارتقان تانىمال تۇلعالار سانى 4 مىڭنان استى
استانا. KAZINFORM - الەمگە ايگىلى اكتەرلەر، رەجيسسەرلەر مەن پروديۋسەرلەر - ولاردىڭ قاتارىندا «وسكار»، BAFTA، «ەممي» جانە كانن كينوفەستيۆالىنىڭ لاۋرەاتتارى دا بار - يزرايلدىڭ گەنوتسيد پەن اپارتەيد قىلمىستارىنا قاتىسى بار كينوكومپانيالارىمەن (فەستيۆالدەر، كينوتەاترلار، باسپاگەرلەر مەن پروديۋسەرلىك كومپانيالار) ىنتىماقتاستىقتان باس تارتاتىنى تۋرالى ورتاق مالىمدەمەگە قول قويدى. بۇل قۇجاتقا قول قويعاندار سانى 4 مىڭنان استى، دەپ جازدى انادولى.
8-قىركۇيەكتە جاريالانعان مالىمەتكە سايكەس، بۇل حاتقا العاشىندا 1300 دەن استام ادام، سونىڭ ىشىندە وليۆيا كولمان، مارك رۋففالو، ريز احمەد، تيلدا سۋينتون، حاۆەر باردەم جانە سيۋزان ساراندون سىندى تانىمال اكتەرلەر، سونداي-اق رەجيسسەرلەر يورگوس لانتيموس، اۆا ديۋۆەرنەي جانە ادام ماككەي قول قويعان. قازىرگى ۋاقىتتا قۇجاتتى قولداعاندار سانى قىسقا مەرزىم ىشىندە 4 مىڭنان استى.
حواكين فەنيكس، ەمما د’ارسي، ەريك اندرە، رۋني مارا، گاي پيرس، ەندريۋ گارفيلد، ەمما ستوۋن جانە ەلليوت پەيدج سياقتى كوپتەگەن تانىمال تۇلعالار دا وسى مالىمدەمەگە قوسىلىپ، يزرايلدىك كينوكومپانيالارمەن جۇمىس ىستەمەيتىنىن مالىمدەدى.
ماتىندە كينو پروديۋسەرلەرى، اكتەرلەر، كينو سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مەن ۇيىمدارى كينونىڭ قوعامدىق پىكىردى قالىپتاستىرۋداعى رولىنە جاۋاپتى ەكەنىن تۇسىنەتىنى ايتىلىپ، بىلاي دەلىنگەن:
- گازا سەكتورىندا كوپتەگەن ۇكىمەتتەر جاپپاي قىرىپ- جويۋدى قولداپ وتىرعان بۇل قيىن كەزەڭدە ءبىز قاتىگەز تەرروردىڭ سەرىكتەسىنە اينالماۋ ءۇشىن بار كۇشىمىزدى سالۋىمىز كەرەك.
ماتىندە حالىقارالىق سوتتىڭ گازادا گەنوتسيد ءقاۋپى بار ەكەنىن «اقىلعا قونىمدى» دەپ تانىعانى جانە ءيزرايلدىڭ پالەستينالىق اۋماقتاردى باسىپ الۋى مەن اپارتەيد قولدانۋى زاڭسىز دەپ شەشكەنى ەسكە سالىنىپ، بارلىق ادامدار ءۇشىن تەڭدىك، ادىلدىك جانە ەركىندىكتى قورعاۋ - ەلەمەۋگە بولمايتىن مورالدىق مىندەت ەكەنى اتاپ وتىلگەن.
- ءبىز پالەستينالىق حالىققا قارسى جاسالىپ جاتقان زورلىق- زومبىلىققا ءۇنسىز قالماي، ءوز داۋسىمىزدى كوتەرۋىمىز كەرەك، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
پالەستينالىق كينەماتوگرافيستەر حالىقارالىق كينويندۋستريانى ۇنسىزدىكتى توقتاتۋعا جانە پالەستينالىقتارعا جاسالىپ جاتقان ادامگەرشىلىككە جاتپايتىن قاتىناستار مەن ناسىلشىلدىككە قارسى شىعۋعا شاقىرعان.
قۇجاتتا، سونداي-اق، كەلەسى جولدار كەلتىرىلگەن:
- اپارتەيدكە قارسى كۇرەس جۇرگىزگەن جانە ءوز فيلمدەرىن وڭتۇستىك افريكادا كورسەتۋدەن باس تارتقان «اپارتەيدكە قارسى كينەماتوگرافيستەر» ۇيىمىنان شابىت العان ءبىز - كينو سالاسىنىڭ وكىلدەرى - پالەستينالىقتارعا قارسى گەنوتسيد پەن اپارتەيدكە قاتىسى بار يزرايلدىك كينوكومپانيالارمەن (فەستيۆالدەر، كينوتەاترلار، باسپاگەرلەر، پروديۋسەرلىك كومپانيالار) جۇمىس ىستەمەۋگە، ولاردىڭ ءىس- شارالارىنا قاتىسپاۋعا جانە فيلمدەرىن كورسەتپەۋگە مىندەتتەنەمىز.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ ءبىرىنشى حانىمى ەمينە ەردوعان مەلانيا ترامپقا حات جولداپ، گازا سەكتورىنداعى گۋمانيتارلىق داعدارىسقا ۋكرايناداعى قاقتىعىسقا كورسەتكەن سەزىمتالدىعىمەن بىردەي ءمان بەرۋگە شاقىرعان ەدى.