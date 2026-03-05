ق ز
    10:07, 05 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يزرايلدىڭ ليۆانعا جاساعان اۋە سوققىسىنان 72 ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - سوڭعى كۇندەرى يزرايلدىڭ ليۆان اۋماعىنا جاساعان سوققىلارى سالدارىنان 72 ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى ليۆان بيلىگى مالىمدەدى. 80 مىڭنان استام ادام ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعان، دەپ جازدى BBC.

    فوتو: انادولى

    يزرايلدىڭ ليۆانداعى وپەراتسيالارى دۇيسەنبى كۇنى «حەزبوللا» قوزعالىسىنىڭ يزرايلگە جاساعان سوققىلارىنان كەيىن باستالعان. «حەزبوللا» شابۋىلدىڭ نىساناسى حايفانىڭ وڭتۇستىگىندەگى يزرايلدىڭ اۋە قورعانىس جۇيەسى بولعانىن مالىمدەدى. سونداي-اق ولار بۇل ارەكەتتى يراننىڭ جوعارعى رۋحاني كوسەمى Ali Khamenei-دىڭ ولتىرىلۋىنە كەك قايتارۋ جانە «يزرايلدىڭ بىرنەشە مارتە جاساعان اگرەسسيالىق ارەكەتتەرىنە» جاۋاپ دەپ اتاعان.

    بۇل - 2024 -جىلدان بەرى ليۆان استاناسىنىڭ ماڭىنا جاسالعان ەڭ اۋقىمدى يزرايلدىك شابۋىل.

    سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايل- ليۆان شەكاراسىنداعى جاعداي كۇرت شيەلەنىسە ءتۇستى. ليۆاندىق ب ا ق مالىمەتىنشە، بەيرۋت قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى داحيا اۋدانىنا كەمىندە ەكى اۋە سوققىسى جاسالعان. اتالعان اۋدان يران قولدايتىن «حەزبوللا» توبىنىڭ نەگىزگى تىرەگى سانالادى.

