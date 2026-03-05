يزرايلدىڭ ليۆانعا جاساعان اۋە سوققىسىنان 72 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى كۇندەرى يزرايلدىڭ ليۆان اۋماعىنا جاساعان سوققىلارى سالدارىنان 72 ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى ليۆان بيلىگى مالىمدەدى. 80 مىڭنان استام ادام ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعان، دەپ جازدى BBC.
يزرايلدىڭ ليۆانداعى وپەراتسيالارى دۇيسەنبى كۇنى «حەزبوللا» قوزعالىسىنىڭ يزرايلگە جاساعان سوققىلارىنان كەيىن باستالعان. «حەزبوللا» شابۋىلدىڭ نىساناسى حايفانىڭ وڭتۇستىگىندەگى يزرايلدىڭ اۋە قورعانىس جۇيەسى بولعانىن مالىمدەدى. سونداي-اق ولار بۇل ارەكەتتى يراننىڭ جوعارعى رۋحاني كوسەمى Ali Khamenei-دىڭ ولتىرىلۋىنە كەك قايتارۋ جانە «يزرايلدىڭ بىرنەشە مارتە جاساعان اگرەسسيالىق ارەكەتتەرىنە» جاۋاپ دەپ اتاعان.
بۇل - 2024 -جىلدان بەرى ليۆان استاناسىنىڭ ماڭىنا جاسالعان ەڭ اۋقىمدى يزرايلدىك شابۋىل.
سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايل- ليۆان شەكاراسىنداعى جاعداي كۇرت شيەلەنىسە ءتۇستى. ليۆاندىق ب ا ق مالىمەتىنشە، بەيرۋت قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى داحيا اۋدانىنا كەمىندە ەكى اۋە سوققىسى جاسالعان. اتالعان اۋدان يران قولدايتىن «حەزبوللا» توبىنىڭ نەگىزگى تىرەگى سانالادى.