    14:25, 19 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    يزرايلدىڭ بىرنەشە قالاسىندا نەتانياحۋ ۇكىمەتىنىڭ كەتۋىن تالاپ ەتكەن ميتينگ ءوتتى

    استانا. قازاقپارات - 18-ءساۋىر كەشىندە يزرايلدىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا ۇكىمەتكە قارسى ميتينگىلەر ءوتتى. نارازىلىققا شىققاندار مەرزىمىنەن بۇرىن سايلاۋ وتكىزۋدى تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى يزرايلدىك N12 تەلەارناسى.

    Израильдің бірнеше қаласында Нетаньяху үкіметінің кетуін талап еткен митинг өтті
    فوتو: ريا نوۆوستي

    تەلەارنانىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، تەل-اۆيۆ، حايفا جانە يەرۋساليم قالالارىندا وتكەن اكسيالارعا مىڭداعان ادام جينالعان.

    - يەرۋساليم وكرۋگىنىڭ پوليتسەيلەرى يەرۋساليمدەگى پاريج الاڭىندا وتكەن مانيفەستاتسيا بارىسىندا قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ءۇشىن جۇمىلدىرىلدى. ءورت تۇتاتتى دەگەن كۇدىكپەن ءبىر ادام ۇستالدى، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمدەمەدە.

    N12 تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەل-اۆيۆتەگى نارازىلىق اكسياسىنا قاتىسۋشىلار قازىرگى ۇكىمەتتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتكەن. ال يەرۋساليم مەن حايفاداعى شەرۋشىلەر يزرايلدە مەرزىمىنەن بۇرىن سايلاۋ وتكىزۋدى تالاپ ەتتى.

    ەسكە سالا كەتسەك، ءبىرقاتار ەل ە و-نى يزرايلمەن قاۋىمداستىق تۋرالى كەلىسىم جاساۋدى توقتاتا تۇرۋعا شاقىردى. يسپانيا، سلوۆەنيا جانە يرلانديانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى ە و-نىڭ سىرتقى ساياسات جونىندەگى باسشىسى كايا كاللاسقا بىرلەسكەن حات جولداپ، تاياۋ شىعىستاعى، اسىرەسە ليۆانداعى احۋالعا بايلانىستى وداقتىڭ ۇستانىمىن شۇعىل قايتا قاراۋدى جانە ناقتى شارالار قابىلداۋدى تالاپ ەتتى.

    Бейсен Сұлтан
