يزرايلدىڭ بىرنەشە قالاسىندا نەتانياحۋ ۇكىمەتىنىڭ كەتۋىن تالاپ ەتكەن ميتينگ ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 18-ءساۋىر كەشىندە يزرايلدىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا ۇكىمەتكە قارسى ميتينگىلەر ءوتتى. نارازىلىققا شىققاندار مەرزىمىنەن بۇرىن سايلاۋ وتكىزۋدى تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى يزرايلدىك N12 تەلەارناسى.
تەلەارنانىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، تەل-اۆيۆ، حايفا جانە يەرۋساليم قالالارىندا وتكەن اكسيالارعا مىڭداعان ادام جينالعان.
- يەرۋساليم وكرۋگىنىڭ پوليتسەيلەرى يەرۋساليمدەگى پاريج الاڭىندا وتكەن مانيفەستاتسيا بارىسىندا قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ءۇشىن جۇمىلدىرىلدى. ءورت تۇتاتتى دەگەن كۇدىكپەن ءبىر ادام ۇستالدى، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمدەمەدە.
N12 تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەل-اۆيۆتەگى نارازىلىق اكسياسىنا قاتىسۋشىلار قازىرگى ۇكىمەتتىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتكەن. ال يەرۋساليم مەن حايفاداعى شەرۋشىلەر يزرايلدە مەرزىمىنەن بۇرىن سايلاۋ وتكىزۋدى تالاپ ەتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، ءبىرقاتار ەل ە و-نى يزرايلمەن قاۋىمداستىق تۋرالى كەلىسىم جاساۋدى توقتاتا تۇرۋعا شاقىردى. يسپانيا، سلوۆەنيا جانە يرلانديانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى ە و-نىڭ سىرتقى ساياسات جونىندەگى باسشىسى كايا كاللاسقا بىرلەسكەن حات جولداپ، تاياۋ شىعىستاعى، اسىرەسە ليۆانداعى احۋالعا بايلانىستى وداقتىڭ ۇستانىمىن شۇعىل قايتا قاراۋدى جانە ناقتى شارالار قابىلداۋدى تالاپ ەتتى.