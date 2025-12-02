يزرايلدىڭ گازاعا جاساعان شابۋىلدارىنان قازا تاپقان ادامدار سانى 70112 گە جەتتى
استانا. KAZINFORM - پالەستينانىڭ گازا سەكتورىنداعى يزرايل اسكەرىنىڭ سوڭعى 24 ساعاتتاعى شابۋىلدارى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى تاعى 9 ادامعا ارتىپ، جالپى 70112 گە جەتتى. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
گازا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جازباشا مالىمدەمەسىندە يزرايل شابۋىلدارى سالدارىنان بولعان ادام شىعىنى جونىندەگى سوڭعى دەرەكتەرمەن جانە ءۇيىندى استىنان شىعارىلعان جاڭا مايىتتەر تۋرالى اقپاراتپەن ءبولىستى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى 24 ساعات ىشىندە يزرايل شابۋىلدارى ناتيجەسىندە ءۇيىندى استىنان 9 پالەستينالىقتىڭ ءمايىتى شىعارىلعان، تاعى 1 جارالانعان ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
ءبىتىم كۇشىنە ەنگەلى بەرى شابۋىلدار بارىسىندا 356 ادام قازا تاپقان، 909 ادام جارالانعان، ال ءۇيىندى استىنان 616 ادامنىڭ ءمايىتى تابىلعان.
2023-جىلدىڭ قازان ايىندا باستالعان يزرايل شابۋىلدارى سالدارىنان گازا سەكتورىندا قازا تاپقانداردىڭ جالپى سانى 70112 ادامعا، جارالانعاندار سانى 170986 ادامعا جەتتى.
گازاداعى ءبىتىم جانە تۇتقىن الماسۋ كەلىسىمى
9-قازاندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مىسىردا ءجۇرىپ جاتقان كەلىسسوزدەر بارىسىندا يزرايل مەن حاماس گازاداعى ءبىتىمنىڭ العاشقى كەزەڭىن ماقۇلداعانىن جاريالادى. مىسىردا قول قويىلعان ءبىتىم كەلىسىمى يزرايل ۇكىمەتىنىڭ ماقۇلداۋىمەن 10-قازاندا كۇشىنە ەندى.
گازادا ءبىتىم جاريالانعانىنا قاراماستان، يزرايل اسكەرى ءارتۇرلى ايىپتاۋلاردى العا تارتا وتىرىپ، پالەستينالىقتارعا اندا-ساندا سوققى بەرىپ كەلەدى.
ايتا كەتيىك، بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ گازا 70 جىلدىق دامۋ جولىنان ايىرىلعانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق گازاداعى گۋمانيتارلىق كومەك قورى جۇمىسىن توقتاتقانىن جاريالادى.