يزرايلدىڭ گازاعا شابۋىلى: نەتانياحۋ كەپىلگە الىنعاندارعا قاتىستى كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ گازا سەكتورىندا ورنالاسقان ديۆيزيانى ارالاپ، وندا قالعان يزرايلدىكتەردى بوساتۋ ءۇشىن دەرەۋ كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋگە بۇيرىق بەردى، دەپ حابارلايدى BBC.
حابارلاندىرۋ قورعانىس مينيسترلىگى گازا قالاسىنداعى حاماستىڭ سوڭعى ءىرى بەكىنىستەرىن باسىپ الۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن 60 مىڭداي رەزەرۆتى شاقىرۋ جوسپارىن بەكىتكەننەن كەيىن ءبىر كۇن وتكەن سوڭ جاسالدى.
اسكەريلەر گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىگىندە جۇمىس ىستەيتىن مەديتسينالىق مەكەمەلەر مەن شەتەلدىك ۇيىمدارعا قالا تۇرعىندارىن وسى ايماقتىڭ وڭتۇستىك بولىگىنە ەۆاكۋاتسيالاۋعا دايىندىقتى باستاۋ كەرەكتىگى تۋرالى ەسكەرتۋدى باستادى. بۇل تۋرالى يزرايل ارمياسىنىڭ وكىلى اۆيچاي ادراەي بەيسەنبى كۇنى X جەلىسىندە جازدى.
