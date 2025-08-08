يزرايلدىڭ گازا قالاسىن باسىپ الۋ تۋرالى جوسپارى ماقۇلداندى
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك كابينەتى جۇماعا قاراعان ءتۇنى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ گازا قالاسىن باقىلاۋعا الۋ تۋرالى شەشىمىن بەكىتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
بۇل نەتانياحۋ جاقىندا عانا مالىمدەگەن انكلاۆتىڭ بارلىق اۋماعىن وككۋپاتسيالاۋعا قاتىستى جوسپاردىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بولادى.
قاۋىپسىزدىك كابينەتى ءماجىلىسىنىڭ الدىندا پرەمەر Fox News تەلەارناسىنا گازا سەكتورىن ۋاقىتشا تولىق باقىلاۋعا الۋعا نيەتتى ەكەنىن ايتقان.
يزرايل اسكەرى وسى ۋاقىتتا گازانىڭ 75 پايىز اۋماعىن باقىلاپ وتىر. يزرايلدىكتەردىڭ باسىم كوپشىلىگى جاڭا جوسپاردىڭ كوزدەگەن ماقساتقا جەتۋگە، ياعني حاماس-تى تۇبەگەيلى جويىپ جىبەرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىنە كۇمانمەن قارايدى. سونداي-اق ولار كەپىلدىكتە قالعان ءتىرى ادامداردىڭ ومىرىنە ءقاۋىپ تۋۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.
Times of Israel باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، گازا قالاسىندا جۇرگىزىلەتىن وپەراتسيا اۋماقتا جاپپاي ەۆاكۋاتسيالاۋدى قاجەت ەتەدى. ال ول جەردە قازىر 800 گە جۋىق ادام تۇرىپ جاتىر.
- يزرايلدىڭ قورعانىس ارمياسى اسكەري ارەكەتتەر ءجۇرىپ جاتقان جەردەن باسقا اۋماقتا گۋمانيتارلىق كومەكتى جۇزەگە اسىرا وتىرىپ، گازا قالاسىنا باقىلاۋ ورناتۋعا تىرىساتىن بولادى، - دەلىنگەن نەتانياحۋ كەڭسەسىنىڭ قاۋىپسىزدىك كابينەتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاساعان مالىمدەمەسىندە.
مالىمدەمەدە سونىمەن قاتار «سوعىستى توقتاتۋ» تۋرالى ۇستانىمدار كورسەتىلگەن.
ولار:
حاماس-تى قارۋسىزداندىرۋ؛
كەپىلدىكتەگى بارلىق ادامداردى قايتارۋ (ولگەندەرىن دە تىرىلەرىن دە)؛
گازا سەكتورىن دەميليتاريازاتسيالاۋ؛
حاماس-قا دا پالەستينا اۆتونومياسىنا دا قاتىسى جوق بالامالى ۇكىمەت قۇرۋ؛
CNN تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا نەتانياحۋ سەكتوردى باسقارۋ ۋاقىتشا اكىمشىلىككە بەرىلەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ب ۇ ۇ يزرايلدى گازانى تولىق وككۋپاتسيالاۋدى توقتاتۋعا شاقىرعان بولاتىن.