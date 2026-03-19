يزرايل يراننىڭ بارلاۋ ءمينيسترى ولتىرىلگەنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل يران نىساندارىنا شابۋىلداردى كۇشەيتەتىنىن جاريالاپ، قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋى اياسىندا جاڭا «توسىنسىيلار» بولاتىنىن ۋادە ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاس سارسەنبى كۇنى تەگەراندا تۇندە جاسالعان اۋە شابۋىلى كەزىندە يراننىڭ بارلاۋ ءمينيسترى ەسمايل حاتيبتىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، يزرايلدىڭ يران اۋماعىنا شابۋىلدارىنىڭ قارقىنى كۇشەيە ءتۇستى جانە جاقىن ارادا قاقتىعىستى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن جاڭا ارەكەتتەر كۇتىلىپ وتىر.
- بۇل كۇنى بارلىق باعىتتار بويىنشا ەلەۋلى «توسىنسىيلار» كۇتىلىپ وتىر، بۇل ءبىزدىڭ ليۆانداعى يران مەن «حەزبوللاعا» قارسى جۇرگىزىپ جاتقان سوعىسىمىزعا سەرپىن بەرەدى، - دەپ مالىمدەدى كاس قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى جونىندەگى كەڭەس بارىسىندا.
ول سونداي-اق يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن بىرلەسىپ، يزرايل قورعانىس كۇشتەرىنە كەز كەلگەن جوعارى لاۋازىمدى يراندىق شەنەۋنىكتى قوسىمشا ماقۇلداۋدى قاجەت ەتپەي ولتىرۋگە رۇقسات بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
يران بيلىگى ازىرگە ەسمايل حاتيبتىڭ ءولىمى تۋرالى حابارلامالاردى راستاعان جوق.
يزرايل قورعانىس ارمياسى (س ا ح ا ل) 2021 - جىلدان بەرى بارلاۋ ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارىپ كەلە جاتقان حاتيبتىڭ يران استاناسىندا يزرايل اسكەري-اۋە كۇشتەرى شابۋىلىنىڭ نىساناسى بولعانىن راستادى. يزرايل اسكەريلەرىنىڭ مالىمەتىنشە، يراننىڭ بارلاۋ مينيسترلىگى بارلاۋ، باقىلاۋ، تىڭشىلىق جانە شەتەلدەگى وپەراتسيالارعا جاۋاپتى نەگىزگى مەكەمە.
- بارلاۋ مينيسترلىگى رەجيمنىڭ رەپرەسسيا ساياساتى مەن تەرروريستىك ارەكەتتەرىن قولداۋدا ورتالىق ءرول اتقارادى، - دەلىنگەن ارميا مالىمدەمەسىندە.
س ا ح ا ل مالىمەتىنشە، حاتيب يرانداعى نارازىلىق اكسيالارىن، سونىڭ ىشىندە ماحسا امينيدىڭ ولىمىنەن كەيىن 2022-2023- جىلدارداعى نارازىلىق اكسيالارىن باسۋعا بەلسەندى قاتىستى، سونداي-اق يزرايل مەن امەريكا نىساندارىنا قارسى وپەراتسيالاردى ۇيلەستىردى.
يران ب ا ق-نىڭ حابارلاۋىنشا، سارسەنبىدە يزرايلدىڭ الدىڭعى كۇنى جاساعان شابۋىلدارىنان قازا تاپقان جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەردى، سونىڭ ىشىندە جوعارعى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى ءالي لاريدجاني مەن « باسيدج» قۇرىلىمىنىڭ باسشىسى گولامرەزا سۇلەيمانيدى جەرلەۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن يزرايل يرانعا اۋەدەن شابۋىلدار كەزىندە ءالي لاريدجانيدىڭ قازا تاپقانىن جاريالاعان بولاتىن.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا