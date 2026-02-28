يزرايل يرانعا سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
يسراەل كاتس يزرايل يراننىڭ جاۋاپتى سوققىلارىن جوققا شىعارمايتىنىن مالىمدەدى. قورعانىس ماقساتىندا بۇكىل ەل بويىنشا اۋە دابىلىنىڭ سيرەنالارى قوسىلدى، بۇل حالىقتى يزرايلگە زىمىرانداردىڭ ۇشىرىلۋ مۇمكىندىگىنە دايىنداۋعا ارنالعان شارا بولدى.
يزرايل اۋماعىندا سيرەنالار ەستىلەدى. اسكەريلەر تۇرعىنداردى قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا بومبادان بوي تاسالايتىن ورىندارعا جاقىن بولۋعا شاقىرادى، دەپ جازادى The Times of Israel.
بۇدان بولەك، يزرايل ءوز اۋە كەڭىستىگىن جاۋىپ، مۇمكىن بولاتىن جاۋاپتى سوققىلاردى كۇتىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، يراندىق ب ا ق تەگەراننىڭ ورتالىعىندا ءۇش جارىلىستىڭ بولعانىن حابارلادى.
Fars اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بىرنەشە زىمىران تەگەراندعى ۋنيۆەرسيتەتتىك كوشە مەن دجومحۋري اۋدانىندا جارىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا قۇرباندار مەن زارداپ شەككەندەر تۋرالى مالىمەت جوق.
يران دا ءوز اۋە كەڭىستىگىن بارلىق اۋە كەمەلەرىنە جاباتىندىعى تۋرالى حابارلادى.
بۇل شابۋىل ەكى ەل اراسىنداعى 12 كۇندىك اۋە سوعىسىنىڭ كەيىن جاسالعان جانە ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن جالعاستىرعان جاعدايدا تاعى دا سوققى جاساۋعا دايىن ەكەندىگى تۋرالى بىرنەشە ەسكەرتۋلەردەن سوڭ جاسالدى.
اقپان ايىندا ا ق ش پەن يران تەگەراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋدى قايتا باستادى.
يزرايل ا ق ش- تىڭ يرانمەن جاسايتىن كەز كەلگەن كەلىسسوزىندە تەگەراننىڭ يادرولىق ينفراقۇرىلىمىن جويۋدى تالاپ ەتۋى ءتيىس ەكەنىن مالىمدەدى، تەك ۋراندى بايىتۋ پروتسەسىن توقتاتۋ جەتكىلىكسىز.
يران سانكسيالاردى جويۋعا ايىرباس رەتىندە ءوزىنىڭ يادرولىق باعدارلاماسىن شەكتەۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى، ءبىراق راكەتالىق ماسەلەلەرمەن بۇل تاقىرىپتى بايلانىستىرۋدى قابىلدامايدى.
تەگەران سونداي-اق كەز كەلگەن اسكەري شابۋىلعا قارسى قورعانىس شارالارىن قولداناتىنىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش جانە باسقا ەلدەر باتىس ازيادا جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋ ءقاۋپى ارتىپ وتىرعاندىقتان، ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋدى ۇسىندى.