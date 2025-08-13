يزرايل يرانعا قارسى جاڭا سوعىس باستاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - يزرايل بيلىگى تامىز ايىنىڭ سوڭىندا يرانعا قارسى جاڭا سوعىس قيمىلدارىن باستاۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ وتىر.
بۇل تۋرالى «ەركىن يران» Telegram-ارناسى مالىمدەدى.
مالىمەتكە سايكەس، يران يسلام رەسپۋبليكاسى ىقتيمال جاڭا شابۋىلدى كۇتىپ، اسكەري دايىندىقتى كۇشەيتكەن. ساراپشىلار الداعى قاقتىعىس الدىڭعىلارعا قاراعاندا الدەقايدا قاندى ءارى اۋقىمدى بولۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى.
اقپارات كوزدەرىنىڭ ايتۋىنشا، تەل-اۆيۆتىڭ باستى ماقساتى - يراننىڭ زىمىران ارسەنالىن نىعايتۋىنا، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋىنە جانە زاماناۋي اسكەري تەحنولوگيالاردى ورنالاستىرۋىنا جول بەرمەۋ. بۇل شارالار تەگەران ۋران بايىتۋ جۇمىسىن جالعاستىرا ما، جوق پا - وعان قاراماستان جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن.
يزرايلدىڭ نەگىزگى ستراتەگياسى - يراننىڭ اسكەري باسىمدىققا جەتۋ جوسپارىن بۇزۋ ءۇشىن قىسقا مەرزىمدە شەشۋشى جانە جويقىن سوققى بەرۋ.