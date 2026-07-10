يزرايل يرانعا قايتا سوققى جاساۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەرى جاڭا قاۋىپتەر تۋىنداعان جاعدايدا يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيانى قايتا باستاۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس بەيسەنبى كۇنى وتكەن اسكەري ءراسىم بارىسىندا ەل ارمياسى قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاتەرلەردى جويۋ ءۇشىن قاجەت بولعان جاعدايدا يران اۋماعىنا قايتا سوققى جاساۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
- ارميا اۋەدەگى باسىمدىقتى قايتا ورناتىپ، قاۋىپتەردى جويۋ ءۇشىن يرانعا سوققى بەرۋگە جانە قاجەت بولسا، ءۇشىنشى رەت تە ارەكەت ەتۋگە دايىن. ەگەر بىزگە قايتا ورالۋ قاجەت بولسا، بۇرىنعىدان دا قۋاتتى كۇشپەن ورالامىز، - دەدى كاتس.
سول راسىمدە ءسوز سويلەگەن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ بۇعان دەيىنگى ەكى اسكەري ناۋقان ناتيجەسىندە يران ايتارلىقتاي السىرەدى دەپ مالىمدەدى.
- يران وسى قازىر بۇرىنعىدان ءالسىز، ال يزرايل بۇرىنعىدان دا كۇشتى. ءبىز يزرايل اسكەري-اۋە كۇشتەرى يەمەننەن يرانعا دەيىن كەز كەلگەن نۇكتەگە جەتە الاتىنىن دالەلدەدىك. دەگەنمەن بۇل ناۋقان ءالى اياقتالماعانىن مويىنداۋىمىز كەرەك، - دەدى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى.
يزرايل باسشىلىعىنىڭ مالىمدەمەلەرى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى جاڭا شيەلەنىس جاعدايىندا جاسالدى.
ورمۋز بۇعازى ايماعىنداعى ءوزارا سوققىلاردان كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم كۇشىن جويدى دەپ سانايتىنىن ايتتى.
The Times of Israel جانە The New York Post باسىلىمدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، يزرايل باسشىلىعى ۆاشينگتون ءتيىستى شەشىم قابىلداعان جاعدايدا ا ق ش- تىڭ يرانعا قارسى جاڭا سوققىلارىنا قوسىلۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
الايدا يزرايل بيلىگى بۇل اقپاراتقا قاتىستى ازىرگە رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
ايتا كەتەيىك، يران ا ق ش- تىڭ كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى اسكەري نىساندارىنا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى.