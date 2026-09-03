يزرايل يران شابۋىل جاساعان جاعدايدا قاتاڭ جاۋاپ بەرەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستا قارۋلى قاقتىعىستىڭ ودان ءارى شيەلەنىسۋ قاۋپى ساقتالىپ وتىر.
يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس سارسەنبى كۇنى يران شابۋىل جاساعان جاعدايدا ەلدىڭ ءوز بەتىنشە قاتاڭ جاۋاپ قاتىپ، قۋاتتى سوققى جاساۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول Yedioth Ahronoth مەديا توبى ۇيىمداستىرعان كونفەرەنسيادا ايتتى.
- قازىر ولار ايماقتاعى بىزدەن باسقا بارلىق نىسانعا سوققى جاساپ جاتىر. الايدا بىزگە دە شابۋىلداۋى ىقتيمال. ءبىز قورعانۋعا دايىنبىز، - دەدى مينيستر.
كاتستىڭ ايتۋىنشا، يزرايل اسكەرى قىركۇيەك ايىنىڭ ورتاسىندا باستالاتىن ەۆرەي مەرەكەلەرى قارساڭىندا جوعارى دايىندىق جاعدايىندا تۇر.
- ەگەر يران شابۋىل جاساسا، ءبىز ەشكىمگە قاراماستان، ۇلكەن كۇشپەن جاۋاپ بەرەمىز. ۇشاقتارىمىز ۇشۋعا دايىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
بۇل مالىمدەمە ا ق ش پەن يران كەشە ءبىر-بىرىنە سوققى جاساۋدى قايتا باستاعاننان كەيىن جاسالدى. ا ق ش ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى يراندىق نىسانداردى اتقىلاسا، يران جاۋاپ رەتىندە يوردانيا، كۋۆەيت، ب ا ءا جانە يراك كۇردىستانىنداعى امەريكالىق اسكەري وبەكتىلەرگە شابۋىل جاسادى.
ال يزرايل ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىندا قايتا باستالعان ءوزارا سوققى الماسۋعا تىكەلەي قاتىسىپ وتىرعان جوق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يرانداعى ۇيلەنۋ تويىندا ا ق ش سوققىسىنان ءتورت ادام قازا تاپقانىن جازعانبىز.