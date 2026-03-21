يزرايل ي ر س ك «باس ناسيحاتشىسىنىڭ» قازا تاپقانىن راستادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل قورعانىس ارمياسى يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ (ي ر س ك) باسپا ءسوز حاتشىسى، گەنەرال ءالي موحامماد ناينيدىڭ قازا تاپقانىن راستادى، دەپ حابارلايدى DW.
اسكەري مالىمەتكە سايكەس، ول يزرايل اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ سوققىسى ناتيجەسىندە كوز جۇمعان. بۇعان دەيىن ونىڭ ءولىمى تۋرالى يراننىڭ مەملەكەتتىك ب ا ق-تارى دا حابارلاعان.
ساحال دەرەگىنشە، اۋە سوققىسى 20-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى بارلاۋ مالىمەتتەرى نەگىزىندە جاسالعان.
يزرايل اسكەرى ناينيدى يران بيلىگىنىڭ «نەگىزگى ناسيحاتشىلارىنىڭ ءبىرى» دەپ سيپاتتادى.
مالىمدەمەدە ونىڭ ۇزاق جىلدار بويى اقپاراتتىق ساياسات پەن قوعاممەن بايلانىس سالاسىندا ءتۇرلى قىزمەت اتقارعانى ايتىلعان. سوڭعى ەكى جىلدا ول ي ر س ك قۇرامىندا باستى ناسيحاتشى ءرولىن اتقارعان.
ساحال مالىمەتىنشە، نايني تاياۋ شىعىستاعى يرانعا جاقىن كۇشتەر اراسىندا ۇگىت-ناسيحات جۇرگىزىپ، يزرايلگە قارسى ءارتۇرلى باعىتتاردان شابۋىلداردى ۇيلەستىرۋگە ىقپال ەتكەن.
يزرايل تاراپى ونىڭ جويىلۋىن يران باسشىلىعىنداعى ونداعان جوعارى لاۋازىمدى تۇلعانى جويۋعا باعىتتالعان وپەراتسيانىڭ ءبىر بولىگى دەپ اتادى. اسكەريلەر مۇنداي ارەكەتتەر الداعى ۋاقىتتا دا جالعاساتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن يراننىڭ Tasnim اگەنتتىگى دە ناينيدىڭ قازا تاپقانىن راستاپ، ونى «شەيىت بولعان» دەپ اتاعان.
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى سوعىسى
28-اقپاننان باستاپ اقش پەن يزرايل يران اۋماعىنا اۋەدەن سوققى جاساپ كەلەدى. بۇل شابۋىلدار ناتيجەسىندە يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسى اياتوللا ءالي حامەنەي جانە ءبىرقاتار جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالار مەن كۇشتىك قۇرىلىم وكىلدەرى قازا تاپقانى حابارلانعان.
يران بۇعان جاۋاپ رەتىندە پارسى شىعاناعى ايماعىنداعى ەلدەرگە زىمىراندار مەن دروندار ارقىلى سوققى جاساپ جاتىر.
رەسمي مالىمەت بويىنشا، بۇل شابۋىلداردىڭ نەگىزگى نىساناسى - ايماقتاعى امەريكالىق اسكەري بازالار.
سونىمەن قاتار يران سوققىلارى ءبىرقاتار ەلدەگى مۇناي قويمالارى مەن مۇناي تانكەرلەرىنە دە تيگەن.
سوعىس باستالعالى يران شابۋىلدارىنان ازەربايجان مەن ەۋروپالىق وداق قۇرامىنداعى كيپر دە زارداپ شەككەنى ايتىلدى.