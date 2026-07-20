يزرايلدە تۇرمەلەردى كۇزەتۋ ءۇشىن قولتىراۋىنداردى پايدالانباق
استانا.قازاقپارات - يزرايلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى يتامار بەن-گۆير تۇرمەلەردى كۇزەتۋ ءۇشىن ءنىل قولتىراۋىندارىن پايدالانۋدى ۇسىندى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تۇتقىنداردىڭ قاشۋىن قيىنداتىپ، كۇزەت قىزمەتىنە جۇمسالاتىن شىعىندى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل باستامانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن يزرايلدىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ مينيسترلىگى باۋىرىمەن جورعالاۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن وزگەرتتى.
شري-لانكا تۇرمەلەرىنىڭ بىرىندە 25 ادام قازا تاپتى
ءنىل قولتىراۋىندارى قورعالاتىن تۇرلەر ساناتىنان الىنىپ، «قولدا وسىرىلگەن جابايى جانۋارلار» ساناتىنا اۋىستىرىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ولاردى تەك ليسەنزيالانعان حايۋاناتتار باعىندا ەمەس، تۇرمە اۋماعىندا ارنايى قورشاۋلاردا ۇستاۋعا دا رۇقسات بەرىلەدى. الايدا جابايى جانۋارلاردى كۇزەت ماقساتىندا پايدالانۋ يدەياسىن قاراستىرىپ وتىرعان جالعىز ەل يزرايل ەمەس.
بۇعان دەيىن ءۇندىستاننىڭ پاكىستان جانە بانگلادەشپەن شەكارانى كۇزەتەتىن شەكارا قاۋىپسىزدىگى كۇشتەرى (BSF) ءوز بولىمشەلەرىنە شەكاراداعى وزەندى ايماقتاردا جىلاندار مەن قولتىراۋىنداردى پايدالانۋ مۇمكىندىگىن زەردەلەۋدى تاپسىرعان.
ءۇندىستاندىق ب ا ق-تىڭ جازۋىنشا، مۇنداي شارا زاڭسىز شەكارا بۇزۋشىلىقتار مەن قىلمىستىق ارەكەتتەردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان.
دينارا جاقسىباي قىزى
Egemen.kz