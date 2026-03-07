يزرايل تەگەرانعا تاعى دا سوققى بەردى
استانا. KAZINFORM — يزرايل قارۋلى كۇشتەرى يران استاناسىنداعى نىساندارعا جاڭا سوققىلار تولقىنىن باستاعانىن مالىمدەدى
- يزرايل قورعانىس ارمياسى تەگەراندا يراندىق تەرروريستىك رەجيمنىڭ ينفراقۇرىلىمىنا قارسى اۋقىمدى سوققىلار تولقىنىن باستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
BBC ءدىڭ پارسى قىزمەتىندەگى ارىپتەستەردىڭ مالىمەتىنشە، تەگەران قالاسىندا تاعى دا جارىلىستاردىڭ دىبىسى ەستىلگەن.
بۇعان دەيىن ساحال يزرايل اسكەري كۇشتەرى يران اۋماعىنان يزرايل باعىتىنا قاراي ۇشىرىلعان زىمىرانداردى تىركەگەنىن حابارلاعان ەدى.
اسكەري مالىمەتكە سايكەس، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرى قاۋىپ- قاتەردى تويتارۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر.
يزرايل اسكەري قولباسشىلىعى جۇما كۇنى يزرايل قورعانىس ارمياسى يران اۋماعىنداعى 400 دەن استام نىساناعا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى.
ساحال حابارلاماسىندا زىمىران ۇشىرۋ قوندىرعىلارىنا، اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىنە جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن ساقتايتىن قويمالارعا سوققى جاسالعانى ايتىلعان.
ال تەگەران تۇرعىندارى BBC گە جۇماعا قاراعان ءتۇنى ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يران رەجيمىنە قارسى اسكەري ارەكەتتەرى باستالعالى بەرگى ەڭ قارقىندى اۋە سوققىلارىنا كۋا بولعاندارىن جەتكىزگەن.
ايتا كەتەيىك، يزرايل تەگەرانعا اۋقىمدى سوققىلار باستالعانىن مالىمدەدى.