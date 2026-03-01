يزرايل تەگەرانعا جاڭا اۋقىمدى اۋە سوققىلارىن جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل قورعانىس كۇشتەرى يران استاناسىنا جاڭا كەڭ اۋقىمدى اۋە سوققىلارى جاساعانىن مالىمدەدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى ءتىلشىسى.
جەكسەنبى كۇنى يراننىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى تەگەراننىڭ ءارتۇرلى اۋداندارىندا بىرنەشە جارىلىس بولعانىن حابارلادى. IRNA اگەنتتىگى سەيەد-حاندان، كاسر قيىلىسى، ۆاناك الاڭى جانە موتاحاري كوشەسىندەگى راكەتالىق جانە اۋە سوققىلارىنان بولعان «قورقىنىشتى جارىلىستار» تۋرالى حابار تاراتتى. Tasnim اگەنتتىگى دە قالا سولتۇستىگىندە جارىلىستار بولعانىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار، دۇمپۋلەر استانانىڭ باتىس بولىگىندە، ونىڭ ىشىندە ازادي مۇناراسى ماڭىندا دا ورىن العانى حابارلاندى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە قالا ۇستىندە كوتەرىلگەن قالىڭ ءتۇتىن باعاندارىنىڭ ۆيدەولارى جاريالاندى.
كەيىن يزرايل قورعانىس كۇشتەرى اۋە كۇشتەرىنىڭ تەگەران ورتالىعىندا يران باسشىلىعىنا قاتىستى نىساندارعا سوققى بەرگەنىن مالىمدەدى.
- «ارىستاننىڭ ۇرانىن» باستالعاننان بەرى العاش رەت يزرايل قورعانىس كۇشتەرى يران رەجيمىنىڭ نىساندارىنا تەگەراننىڭ جۇرەگىندە سوققى جاسادى. سوڭعى 24 ساعات ىشىندە اۋە كۇشتەرى اۋە باسىمدىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە تەگەرانعا جول اشۋ ماقساتىندا اۋقىمدى سوققىلار جۇرگىزدى، - دەلىنگەن تساحال حابارلاماسىندا.
كەيىن يزرايل اسكەري باسشىلىعى بۇل سوققىلاردىڭ ارميا بارلاۋىنىڭ باسشىلىعىمەن اۆياتسيا ارقىلى جاسالعانىن جانە يران رەجيمىمەن بايلانىستى نىساندارعا باعىتتالعانىن ايتتى.
يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس اۋە باسىمدىعى ورناتىلعاننان كەيىن يزرايلدىك ۇشاقتار تىكەلەي نىساناعا تاستالاتىن «stand-in» بومبالارىن قولدانا باستاعانىن جەتكىزدى.
يران قىزىل جارتى ايى تەگەرانداعى ءوز شتابى مەن بىرنەشە اۋرۋحانا ماڭىندا سوققىلار بولعانىن راستادى. سونىمەن قاتار، يران مەملەكەتتىك تەلەراديو حابار تاراتۋ كومپانياسىنىڭ كەشەنى ورنالاسقان اۋدانىندا دا جارىلىستار بولعانى حابارلاندى.
بۇعان دەيىن يران استاناسىنا جاسالعان وسىنداي سوققىلاردان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ بيلىگى جوعارعى باسشىسى الي حامەنەي اجال قۇشتى.