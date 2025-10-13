يزرايل ترامپتىڭ ساپارىنا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يزرايلدە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ساپارىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر. يەرۋساليمدەگى كنەسسەت عيماراتى الدىندا - ترامپتىڭ ءسوز سويلەۋى جوسپارلانعان جەردە امەريكاندىق تۋلار ءىلىندى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
يزرايل قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بەن‑گۋريون اۋەجايىنداعى سالتاناتتى ايماققا 50 مەترلىك قىزىل كىلەم توسەلگەن. سونداي‑اق جۋرناليستەر مەن فوتوگرافتارعا ارنالعان ساحنا قويىلدى. بۇدان بولەك يزرايل مەن ا ق ش تۋلارى ورنالاستىرىلعان.
وسىعان دەيىن اق ءۇي ترامپتىڭ جۇمىس كۇنىن جاريالادى، وندا ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ 13-قازاندا يزرايلگە كەلەتىنى، تۇتقىنداردىڭ تۋىستارىمەن كەزدەسەتىنى جانە كنەسسەتتە ءسوز سويلەيتىنىن كورسەتىلگەن.
يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگتىڭ اكىمشىلىگى العاش بولىپ 9-قازاندا ترامپتىڭ ساپارى تۋرالى رەسمي حابارلاما جاساعان ەدى، سول كۇنى ترامپ كنەسسەتتە ءسوز سويلەۋگە دايىن ەكەنىن ايتقان.
10-قازاندا پارلامەنت سپيكەرى امير وحانا ترامپقا رەسمي شاقىرۋ حاتىن جولداعان.
يزرايل سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، ترامپ 2008 -جىلدان بەرى كنەسسەتتە ءسوز سويلەيتىن ا ق ش پرەزيدەنتى بولماق - ەڭ سوڭعى رەت 17 جىل بۇرىن پارلامەنتتە كىشى دجوردج بۋش ءسوز سويلەگەن ەدى.
گازا كەلىسىمى تۋرالى
9-قازاندا ترامپ يزرايل مەن حاماس اراسىندا بەيبىت جوسپارىنىڭ العاشقى كەزەڭى بويىنشا كەلىسسوزدەرگە قول جەتكىزىلگەنىن جاريالادى. بۇل جوبا بويىنشا گازا سەكتورىنداعى بارلىق تۇتقىندار بوساتىلىپ، يزرايل اسكەرلەرى كەلىسىلگەن پوزيتسيالارعا شەگىنۋگە ءتيىس. بۇل مالىمدەمەدەن كەيىن پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، ونى كنەسسەتتە ءسوز سويلەۋگە شاقىردى.
10-قازان تۇنىندە نەتانياحۋ اكىمشىلىگى بارلىق تۇتقىنىڭ بوساتىلۋى تۋرالى كەلىسىم بەكىتىلگەنىن حابارلادى. گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتۋ رەجيمى 10-قازان كۇنى ساعات 12:00-دە كۇشىنە ەندى. يزرايل قورعانىس كۇشتەرى كەلىسىلگەن شەگىنە ورنالاسقانىن رەسمي تۇردە جاريالادى.
يزرايل ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى شوش بەدروسيان بريفينگ بارىسىندا اتىستى توقتاتۋ رەجيمى بەلسەندى بولعان سوڭ «72 ساعاتتىق تەرەزە» اشىلعانى، سول ۋاقىت ىشىندە تۇتقىندار ۇيلەرىنە قايتارىلاتىنى ايتىلدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە 13-قازاندا شارم-ەش-شەيح قالاسىندا قول قويىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. حاماس ۇيىمى ءوز وكىلدەرىنىڭ راسىمگە قاتىسپايتىنىن مالىمدەدى. ولار ورنىنا دەلدالدار قاتىساتىنىن حابارلادى