يزرايل ترامپ ۇندەۋىنە قاراماستان يرانعا شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل 8-ماۋسىمدا يراننىڭ باتىسى مەن ورتالىعىنداعى اسكەري نىساندارعا شابۋىل جاساعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى يزرايل قورعانىس كۇشتەرى (ساحال) باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ Telegram ارناسى.
يران بيلىگى ماحشەحر قالاسى زاۋىتىنىڭ زاقىمدانعانى تۋرالى حابارلادى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بىرنەشە ساعات بۇرىن يزرايل مەن يراننىڭ جاڭا شابۋىلدارى ونىڭ اكىمشىلىگىنىڭ تەگەرانمەن بەيبىت كەلىسسوزىنە اسەر ەتپەيتىنىن مالىمدەپ، يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ۆاشينگتوننىڭ يرانمەن قول جەتكىزگەن كەز كەلگەن كەلىسىمىن قابىلداۋدان باسقا «باسقا امالى قالمايتىنىن» اتاپ ءوتتى.
- ونىڭ تاڭداۋى بولمايدى. شەشىمدەر مەن قابىلدايمىن. بارلىق شەشىمدەردى مەن قابىلدايمىن. ول شەشىمدەردى قابىلدامايدى، - دەپ مالىمدەدى ترامپ Financial Times-قا بەرگەن سۇحباتىندا.
اق ءۇي يزرايلدەن يرانمەن كەڭ اۋقىمدى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە جول اشۋ ءۇشىن ليۆانداعى شابۋىلداردى توقتاتۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
يزرايل ارمياسى 17-ساۋىردە كۇشىنە ەنگەن جانە 17-مامىردان باستاپ تاعى 45 كۇنگە ۇزارتىلعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قاراماستان ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى ناباتيا پروۆينتسياسىنا اۋە سوققىلارىن جاسادى.
جاۋاپ رەتىندە يران يزرايلدىڭ سولتۇستىگىنە زىمىراندار ۇشىردى.
ولاي بولعانىمەن، ترامپ Financial Times باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا تەگەراننىڭ شابۋىلدارى ونىڭ يرانمەن ديپلوماتيالىق شەشىمگە كەلۋ نيەتىن وزگەرتپەگەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، يزرايل مەن ليۆان ا ق ش-تىڭ دەلدالدىعىمەن اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.