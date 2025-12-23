يزرايل سيريانىڭ وڭتۇستىگىنە قايتادان باسىپ كىردى
استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەريلەرى سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى داراا پروۆينتسياسىنىڭ اۋىلىنا كىرىپ، ادامداردىڭ قوزعالىسىن شەكتەۋ ءۇشىن باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتىن ورناتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Anadolu Ajansi عا سىلتەمە جاساپ.
سيريانىڭ SANA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يزرايل ارمياسى بىرلىگى داراا اۋىلىنىڭ باتىس بولىگىندەگى ابيدين مەن ماارريە اۋىلدارى اراسىنداعى ايماققا كىرگەن.
ابيدين مەن مااريا مەرى مۋۆاففاق ماحمۋد يزرايلدىڭ زاڭ بۇزۋشىلىقتارىنا جاۋاپ بەردى.
- تاڭەرتەڭ يزرايلدىك وككۋپاتسيا كۇشتەرى ەكى اۋىلدىڭ قيىلىسىندا ورنالاسىپ، باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتىن قۇردى. بۇل كولىك اعىنىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ الاڭداۋشىلىعىن تۋدىردى، - دەدى ول.
يزرايل سيرياداعى بۇل جاڭا بۇزۋشىلىققا قاتىستى ءالى ەشقانداي مالىمدەمە جاساعان جوق.
21 - جەلتوقساندا يزرايل اسكەري پاترۋلدەرى دە سيريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى كۋنەيترا قالاسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندەگى بىرنەشە اۋىلعا كىرىپ، اسپانعا وق جاۋدىرىپ، ءارتۇرلى جەرلەردە باقىلاۋ بەكەتتەرىن ورناتتى.
بۇعان دەيىن يزرايل بيلىگى باتىس جاعالاۋدا جاڭا قونىستار سالۋعا رۇقسات بەرگەنىن جازعان ەدىك.