يزرايل سالعان قىرعىن: گازا سەكتورىنداعى شابۋىلداردان قازا تاپقاندار سانى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2023 -جىلعى قازان ايىنان بەرى يزرايل اسكەرىنىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلدارى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 72551 ادامعا جەتتى، ال جارالانعاندار سانى 172274 ادامعا دەيىن ءوستى، دەپ حابارلايدى انادولۋ اگەنتتىگى.
پالەستينالىق انكلاۆقا جاسالىپ جاتقان شابۋىلدار 2025 -جىلعى 10-قازاندا جاسالعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قاراماستان جالعاسىپ كەلەدى.
گازا سەكتورىنداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى 24 ساعات ىشىندە اۋرۋحانالارعا ەكى ادامنىڭ ءمايىتى جەتكىزىلگەن. ولاردىڭ ءبىرى بۇعان دەيىن يزرايل شابۋىلى كەزىندە العان جاراقاتتارىنىڭ سالدارىنان كوز جۇمعان.
2025 -جىلعى 10-قازاننان بەرى ءيزرايلدىڭ گازاعا جاساعان شابۋىلدارى ناتيجەسىندە 775 ادام قازا تاۋىپ، 2171 ادام جارالانعان.
ال قيراعان عيماراتتاردىڭ ۇيىندىلەرى استىندا مىڭداعان ادامنىڭ دەنەسى قالىپ وتىرعانى ايتىلىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، بيىل، اقپان ايىندا يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا اۋە شابۋىلدارىن قايتا باستاعانىن جازدىق.