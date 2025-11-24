يزرايل سالعان قىرعىن: گازا سەكتورىندا قازا تاپقاندار سانى 69756 عا جەتتى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى 48 ساعات ىشىندە يزرايل ارمياسىنىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلدارى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 23 ادامعا ارتىپ، جالپى العاندا 69756 عا جەتتى. بۇل تۋرالى گازا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىندە ايتىلدى، دەپ حابارلايدى انادولۋ.
سوڭعى ءبىر تاۋلىكتە يزرايل شابۋىلدارى سالدارىنان 23 پالەستينالىق قازا تاۋىپ، تاعى 83 ادام جاراقات العان.
اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەن ساتتەن بەرى 339 ادام قازا تاۋىپ، 871 ادام جارالانعان، سونداي-اق قيراندىلار استىنان 574 ءمايىت شىعارىلعان.
2023 -جىلدىڭ قازان ايىنان بەرى ءيزرايلدىڭ گازاعا جاساعان شابۋىلدارىنان قازا تاپقانداردىڭ جالپى سانى 69756 عا، ال جارالانعاندار سانى 170946 عا جەتكەن.
گازاداعى اتىستى توقتاتۋ جانە تۇتقىن الماسۋ تۋرالى كەلىسىم
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 9 -قازاندا يزرايل مەن پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى اراسىندا اتىستى توقتاتۋدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى بويىنشا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى.
مىسىردا قول قويىلعان بۇل كەلىسىم يزرايل ۇكىمەتى ماقۇلداعاننان كەيىن 10- قازاندا كۇشىنە ەندى.
قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمگە قاراماستان، يزرايل ارمياسى ءارتۇرلى سىلتاۋلاردى العا تارتا وتىرىپ، پالەستينالىقتارعا قارسى شابۋىلداردى مەرزىمدى تۇردە جالعاستىرىپ كەلەدى.
