    16:30, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى ولگەنى تۋرالى قاۋەسەتتى بەينە جاريالاۋ ارقىلى جوققا شىعاردى

    استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ءوزىنىڭ كومەكشىسىمەن كوفە ءىشىپ، اڭگىمەلەسىپ وتىرعان بەينە جاريالاپ، وسىلايشا ينتەرنەتتە قايتىس بولعانى نەمەسە جاراقات العانى تۋرالى قاۋەسەتتەردى جوققا شىعاردى.

    Израиль премьер-министрі өлгені туралы қауесетті бейне жариялау арқылы жоққа шығарды
    Фото: Видеодан алынған кадр

    يەرۋساليم شەتىندەگى ءدامحانادا تۇسىرىلگەن جانە نەتانياحۋدىڭ ح الەۋمەتتىك جەلىسىنگى اككاۋنتىندا جاريالانعان بەينەجازبادا كومەكشىسى ودان قاۋەسەتتەر تۋرالى سۇرايدى.

    نەتانياحۋ بىرەۋگە نەمەسە ءبىر نارسەگە «ەسى كەتىپ» جۇرگەندى سيپاتتايتىن يۆريت سلەنگىندەگى «ءولى» ءسوزىن قولدانىپ، ءبىر شىنى-اياق كوفەگە قولىن سوزادى.

    - مەنىڭ كوفەگە ەسىم كەتىپ وتىر. بىلەسىڭ بە؟ مەن ءوز حالقىما ەسىم كەتىپ وتىر، - دەدى نەتانياحۋ كومەكشىسىنە.

    28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا شابۋىلدارى باستالعاننان بەرى نەتانياحۋ يران زىمىراندارىنان زارداپ شەككەن كەم دەگەندە ەكى قالا، اۋرۋحانا، پورت جانە اسكەري بازالارعا باردى، ءبىراق ب ا ق- قا قولجەتىمدىلىك شەكتەۋلى نەمەسە مۇلدەم جوق بولعان، ال بەينەجازبالاردى ونىڭ كەڭسەسى تاراتتى، دەپ جازدى Al-Awsat.

    سيرەك سۇحبات بەرەتىن نەتانياحۋ قاقتىعىس باستالعاننان بەرى وتكەن اپتادا بەينەبايلانىس ارقىلى العاشقى باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزدى.

    الايدا الەم بويىنشا ينتەرنەت پايدالانۋشىلارى پرەمەر-مينيستر بەينەسىنىڭ سكرينشوتىن تاراتىپ، ونىڭ قولىندا التى ساۋساقتان بار ەكەنىن، بۇل ج ي نەگىزىندەگى بەينە گەنەراتور مودەلدەرىندە جيى كەزدەسەتىن قاتەلىك ەكەنىن ايتتى.

    ءدامحانادا تۇسىرىلگەن بەينەجازباعا جاۋاپ رەتىندە پرەمەر-مينيستر قولىن كوتەرىپ، كامەراعا كورسەتىپ، «ساۋساق سانىن ساناعىڭىز كەلە مە؟» دەپ مىسقىلداپ سۇرادى.

    وسىعان دەيىن يراننىڭ جاڭا سايلانعان كوشباسشىسىنىڭ العاشقى مالىمدەمەسى جاريالانعانىن حابارلادىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
