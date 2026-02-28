يزرايل قوسىمشا 20 مىڭ اسكەري كۇشتى موبيليزاتسيالادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل يرانمەن قارىم-قاتىناستىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى شەكارالاردا اسكەري كۇشتەرىن كۇشەيتىپ، رەزەرۆيستەردى موبيليزاتسيالايدى.
يزرايلدىڭ قورعانىس ارمياسى (تساحال) ەلدىڭ بارلىق شەكارالارىندا اسكەردىڭ كۇشىن ارتتىرۋ جونىندە شارالار قابىلداعانىن مالىمدەدى.
تساحال اسكەري جاعدايدى باعالاۋ ناتيجەسىندە ەلدىڭ بارلىق شەكارالارى مەن ايماقتىق باسقارمالارىندا قۇرلىق اسكەري كۇشتەرىن كۇشەيتۋ جانە ارنايى بولىمدەردى موبيليزاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل شارالار ەلدىڭ ءتۇرلى قاۋىپ-قاتەرلەرگە قارسى دايىندىق دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
يرانمەن بولعان وپەراتسيا اياسىندا يزرايل اسكەرى قوسىمشا 20 مىڭ رەزەرۆيستى شاقىردى، ولاردىڭ باسىم بولىگى اۋە كۇشتەرىندە، اسكەري بارلاۋ، قورعانىس ارمياسىنىڭ قولداۋ بولىمىندە جانە اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىندە قىزمەت ەتەدى. بۇعان دەيىن قىزمەتكە الىنعان 50 مىڭ رەزەرۆيستى ەسكەرە وتىرىپ، بۇل كۇشتەردىڭ سانى ارتتىرىلدى.
سونىمەن قاتار، يزرايلدىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرى مەن اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى دە ماڭىزدى كۇشپەن كۇشەيتىلگەن. جارىلىس تولقىنىنان پايدا بولاتىن ىقتيمال زارداپتارعا جاۋاپ رەتىندە ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ بولىمشەلەرىنىڭ بىرنەشە باتالوندارى بۇكىل ەل بويىنشا ورنالاستىرىلدى.
يزرايلدىڭ مەديتسينالىق قىزمەتتەرى يراننىڭ زىمىراندىق سوققىلارى ناتيجەسىندە ەلدىڭ سولتۇستىگىندە 50 جاس شاماسىنداعى ەر ادامنىڭ جەڭىل جاراقات العانىن حابارلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن سەنبىدە يزرايل مەن ا ق ش يرانعا سوققى بەرگەن ەدى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران يزرايلدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق بولىكتەرىنە زىمىراندار اتقان بولاتىن.