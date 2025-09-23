يزرايل مەن سيريا كەلىسسوزدەردەگى ىلگەرىلەۋ تۋرالى حابارلادى، ءبىراق ءالى ناقتى كەلىسىم جوق
استانا. KAZINFORM - كەلىسىم %99 ا ق ش- تىڭ ارالاسۋىنىڭ ارقاسىندا جاسالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ جەكسەنبى كۇنى ۇكىمەت وتىرىسىندا سيريامەن قاۋىپسىزدىك كەلىسسوزدەرىندە ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزىلگەنىن، ءبىراق تۇپكىلىكتى رەتتەۋ ءالى الىس ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى The Times of ysrael.
-ءبىز سيريالىقتارمەن بىرگە العا قادام جاساپ جاتىرمىز، ءبىرشاما ىلگەرىلەۋشىلىك بار، ءبىراق بۇل ءالى بولاشاققا دەگەن كوزقاراس قانا، - دەدى ول.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، داماسك پەن بەيرۋتپەن ديالوگ جۇرگىزۋ مۇمكىندىگى يزرايل ارمياسىنىڭ ليۆانداعى حەزبوللاعا قارسى «شەشۋشى جەڭىستەرى» ارقىلى اشىلدى. 2024-جىلى يزرايلدىڭ سولتۇستىك شەكاراسىنداعى قاقتىعىستار ەكى ايعا سوزىلعان سوعىس پەن ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە تساحالدىڭ قۇرلىق وپەراتسياسىمەن اياقتالدى، سودان كەيىن قاراشادا اتىستى توقتاتۋعا قول جەتكىزىلدى. سيريا پرەزيدەنتى احماد اش-شاراا سارسەنبى كۇنى يزرايلمەن كەلىسسوزدەر «قاجەت» ەكەنىن، كەز كەلگەن بولاشاق كەلىسىم سيريانىڭ اۋە كەڭىستىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەۋگە جانە ب ۇ ۇ باقىلاۋىندا بولۋى كەرەكتىگىن باسا ايتتى.
- ەگەر كەلىسىم ءساتتى بولسا، بۇل باسقا كەلىسىمدەرگە جول اشۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، اش-شاراا وسى كەزەڭدە «ىبىرايىم كەلىسىمىنە» ۇقساس يزرايلمەن ىمىراعا كەلۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعاردى. ول سونداي-اق يزرايل 1967-جىلعى التى كۇندىك سوعىس كەزىندە سيريادان باسىپ العان گولان جوتالارىنىڭ تاعدىرىن تالقىلاۋ ءالى ەرتە ەكەنىن جانە كەيىنىرەك ءوز ەگەمەندىگىن بەكىتكەنىن مالىمدەدى.
ءوز كەزەگىندە نەتانياحۋ يزرايلدىڭ سيرياداعى بۋفەرلىك ايماقتارىنان باس تارتقىسى كەلمەيتىنىن جانە وڭتۇستىك-باتىس ايماقتاردى دەميليتاريزاتسيالاۋدى، سونىڭ ىشىندە ءال-سۋۆەيدا پروۆينتسياسىنداعى تاۋلى ايماق جابال-درۋزدەگى درۋز ازشىلىعىن قورعاۋدى قاراستىرىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
The Times of ysrael گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، يزرايل مەن سيريا اراسىنداعى ا ق ش- تىڭ اراداعى كەلىسسوزدەرى نەگىزگى ماسەلەلەر بويىنشا شامامەن %99 كەلىسىمگە كەلدى جانە بۇل تۋرالى الداعى ەكى اپتا ىشىندە رەسمي مالىمدەمە جاسالۋى مۇمكىن.
- ءبىز ءىس جۇزىندە مارەگە جەتتىك. بارلىعى حابارلاندىرۋ ۋاقىتى مەن سيرياداعى ىشكى جاعدايعا بايلانىستى، - دەدى ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى قىزمەتكەرى.
يزرايل مەن سيريا وكىلدەرىنىڭ سوڭعى كەزدەسۋى 17-قىركۇيەكتە لوندوندا ءوتىپ، بەس ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى. كەلىسسوزدەردىڭ دامۋى نيۋ-يوركتە نەتانياحۋ دا، اش-شاراا دا قاتىساتىن ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ الداعى سەسسياسىنىڭ تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى بولادى.
