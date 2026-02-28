يزرايل مەن ا ق ش بىرلەسىپ يرانعا قارسى وپەراتسيا باستادى - نەتانياحۋ
استانا. KAZINFORM - يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ يرانعا قارسى يزرايل مەن ا ق ش- تىڭ بىرلەسكەن وپەراتسياسى تۋرالى مالىمدەمە جاسادى.
ول وپەراتسيانىڭ ماقساتى - يران ۇكىمەتىنەن تۋىنداعان «ومىرلىك قاتەردى» جويۋ جانە تەگەراننىڭ يادرولىق قارۋعا يە بولۋىن بولدىرماۋ ەكەندىگىن ايتتى. سونىمەن قاتار، نەتانياحۋ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا قولداۋى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، بۇل ارەكەتتەردىڭ ۇيلەسىمدى تۇردە جۇزەگە اسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل «تەرروريستىك رەجيم» يادرولىق قارۋعا يە بولماۋى ءتيىس، ويتكەنى بۇل بۇكىل ادامزاتقا قاۋىپ توندىرەدى، - دەدى نەتانياحۋ.
يزرايل ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى سونداي-اق قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ يران حالقىنا ءوز بولاشاعىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن مالىمدەدى. سونىمەن بىرگە نەتانياحۋ يزرايل ازاماتتارىنا وپەراتسيا كەزىندە «لۆينىي رىك» كوماندالىق ارەكەتتەرىنە قاتىستى قاۋىپسىزدىك نۇسقاۋلارىن قاتاڭ ساقتاۋدى، شىدامدىلىق پەن ىشكى تۇراقتىلىقتى كورسەتۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، يزرايل بۇگىن تەگەرانعا «پريەۆەنتيۆتىك سوققى» جاسادى. بۇل تۋرالى ءيزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى.
وسى جاعدايعا بايلانىستى اۋە كەڭىستىگى جابىلعاننان كەيىن ۇشاقتار يراندى اينالىپ وتۋگە ءماجبۇر بولدى.
تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى الماتى مەن استانادان ۇشىپ شىققان ۇشاقتار كەرى ورالاتىنى بەلگىلى بولدى.
يران يزرايلگە قارىمتا جاۋاپ رەتىندە بىرنەشە زىمىران جىبەردى.