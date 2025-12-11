يزرايل مەن ا ق ش الەم ەلدەرىن ترامپتى نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنۋدى قولداۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يزرايل كنەسسەتىنىڭ سپيكەرى امير وحانا جانە ا ق ش وكىلدەر پالاتاسىنىڭ سپيكەرى مايك دجونسون ءوز ارىپتەستەرىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتى نوبەلدىڭ بەيبىتشىلىك سىيلىعىنا ۇسىنۋدى قولداۋعا شاقىرىپ، بىرلەسكەن باستاما جاريالادى، دەپ جازادى The Times of Israel.
باستاما وحانانىڭ ۆاشينگتوندا دجونسونمەن كەزدەسۋى بارىسىندا جاريالاندى. كەزدەسۋ نوبەلدىڭ بەيبىتشىلىك سىيلىعىن تاپسىرۋ ءراسىمىنىڭ قارساڭىندا ءوتتى. بيىل بۇل ماراپات ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ كوشباسشىسى ماريا كورينا ماچادوعا بەرىلۋى ءتيىس.
ماچادونىڭ سىيلىق يەگەرى رەتىندە تاڭدالۋى ترامپتى باستى ۇمىتكەر كورەمىز دەپ كۇتكەن ساياساتكەرلەر اراسىندا نارازىلىق تۋدىرعان. ولاردىڭ پىكىرىنشە، ترامپ 2025-جىلى گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان باستامالارىمەن ەرەكشەلەنگەن.
«ءبىز الەمنىڭ بارلىق پارلامەنتتەرىنىڭ سپيكەرلەرىن پرەزيدەنت دونالد ترامپتى نوبەلدىڭ بەيبىتشىلىك سىيلىعىنا ۇسىنۋ جونىندەگى ۇسىنىم حاتقا قول قويۋعا شاقىرامىز»، - دەلىنگەن وحانا مەن دجونسوننىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، ترامپ كەلەسى جىلعا ارنالعان نوميناتسياعا لايىق، سەبەبى «مەملەكەتتىك قىزمەتىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە بەيبىتشىلىك تۋىن كوتەرىپ، ديالوگتى نىعايتۋعا بەيىلدىلىگىن كورسەتتى جانە حالىقارالىق ارەنادا كوشباسشىلىقتىڭ ۇلگىسىن تانىتتى».
«نوبەل سىيلىعىنىڭ بازالىق قاعيداتتارىنا سايكەس، 2025-جىلى بەيبىتشىلىككە ەشكىم ترامپتان ارتىق ۇلەس قوسپادى دەپ ەسەپتەيمىز»، - دەپ كورسەتىلگەن مالىمدەمەدە.
سونىمەن قاتار، «تاريحتا بەيبىتشىلىك ءىسىن العا جىلجىتۋ ءۇشىن ترامپتان كوپ ەڭبەك سىڭىرگەن ادام تابىلا قويمايدى» دەلىنگەن.
بۇعان دەيىن ترامپ ءوزىن نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنعان ازەربايجان پرەزيدەنتىنە العىس ايتتى.