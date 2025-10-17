يزرايل ليۆاننىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىنا 10 نان استام اۋە شابۋىلىن جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسى تاعى دا اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىن بۇزىپ، ليۆاننىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىنداعى ەلدى مەكەندەرگە 10 نان استام اۋە شابۋىلىن جاسادى. اسكەري ۇشاقتاردىڭ سوققىلارى كارەرلەر مەن سەمەنت زاۋىتتارىنا ءتيدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
يزرايل اسكەرى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى نەباتيا، سايدا، ماردجايۋن جانە بينت كۋبەيل قالالارىنا، سونداي-اق ليۆاننىڭ شىعىسىنداعى بەكاا ايماعىنداعى باالبەك قالاسىنا سوققى جاسادى.
اسكەري ۇشاقتار نەباتياداعى رۋمين جانە حۋمين قالالارى اراسىنداعى ايماققا، ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپارات فيەۆكا قالاسىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە ورنالاسقان الي- ەت-تاحير توڭىرەگىنە سوققى جاسادى.
يزرايل اۋە كۇشتەرى سايداداعى بەنافۋل اۋىلىنا ەكى جانە سارافاند پەن بەيساريا اۋىلدارى اراسىنداعى حەربە دۋۆەير ايماعىنا ءبىر سوققى بەردى. سونىمەن قاتار يزرايلدىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى شاركيا جانە كۋسريا ە س- ساياد اۋىلدارى اراسىنداعى جولعا باسقارىلاتىن زىمىراندىق شابۋىل جاساپ، جولدا ۇلكەن كراتەر قالدىردى.
2023 -جىلدىڭ قازان ايىندا يزرايل ليۆانعا شابۋىل جاساپ، ول 2024 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە اۋقىمدى سوعىسقا ۇلاستى. وسى قاقتىعىس كەزىندە 4000 نان استام ادام قازا تاپتى. سونداي-اق 17000 عا جۋىق ادام جارالانىپ، 19 ى قاماۋعا الىندى.
بىلتىر قاراشا ايىندا حەزبوللا مەن يزرايل اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قاراماستان، يزرايل ونى 4500 دەن استام رەت بۇزىپ، جۇزدەگەن بەيبىت تۇرعىندى ءولتىرىپ، جارالادى.