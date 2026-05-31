يزرايل ليۆانداعى اسكەري وپەراتسياسىن كەڭەيتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى زاحراني وزەنىنەن وڭتۇستىككە قاراي ورنالاسقان اۋماق تۇرعىندارىنا شۇعىل تۇردە ەۆاكۋاتسيالانۋ تۋرالى بۇيرىق بەردى، دەپ حابارلايدى ALJazeera.
اسكەريلەر ەۆاكۋاتسيا ايماعىندا قالعان ادامداردىڭ ومىرىنە قاۋىپ تونەتىنىن ەسكەرتتى.
سوڭعى ءبىر تاۋلىكتىڭ وزىندە وسىنداي 10 نان استام ەسكەرتۋ جاريالانعان.
يزرايل كۇشتەرى ليۆان اۋماعىنىڭ ىشكەرى بولىگىنە قاراي جىلجىپ كەلەدى.
اسكەر 2006-جىلدان بەرى العاش رەت ليتاني وزەنىنەن ءوتتى.
سونداي-اق يزرايل اسكەرى ناباتيا قالاسىنىڭ ماڭىنداعى ستراتەگيالىق ماڭىزى جوعارى بوفور قامالىن باقىلاۋعا الدى.
ناباتيا - وڭىردەگى ءىرى ەكونوميكالىق جانە مادەني ورتالىقتاردىڭ ءبىرى.
يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس بۇل وپەراتسيانى ماڭىزدى تاكتيكالىق جەتىستىك دەپ باعالادى.
قۇرلىقتاعى اسكەري ءىس-قيمىلدارمەن قاتار قاقتىعىستار دا جالعاسىپ جاتىر.
حەزبوللا قوزعالىسى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن بەلسەندى قولدانىپ جاتىر.
مالىمەتتەرگە سايكەس، كەيبىر دروندار اۋە قورعانىسى جۇيەلەرىن اينالىپ وتكەن.
ليۆان ۇكىمەتى ءيزرايلدى «كۇيدىرىلگەن جەر» تاكتيكاسىن قولداندى جانە بەيبىت تۇرعىنداردى ۇجىمدىق جازالاۋعا ۇشىراتتى دەپ ايىپتادى.
سونىمەن قاتار تاراپتار اراسىنداعى ءبىتىم جونىندەگى كەلىسسوزدەر ازىرگە ناتيجە بەرمەي وتىر.
وسىعان دەيىن يزرايل ءبىر تاۋلىكتە ليۆان اۋماعىنا 108 سوققى جاساعانى تۋرالى جازدىق.