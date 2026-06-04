يزرايل مەن ليۆان ا ق ش-تىڭ دەلدالدىعىمەن اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - يزرايل مەن ليۆان ا ق ش-تىڭ كومەگىمەن اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى، دەپ حابارلادى DW.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ءۇشجاقتى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى مالىمدەمە جاريالادى. كەلىسىم ۆاشينگتونداعى يزرايل مەن ليۆان وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ەكى كۇندىك كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىندە جاسالدى.
مالىمدەمەدە كەلىسىمدى ساقتاۋ ليۆاننىڭ راديكالدى «حەزبوللا» توبىنىڭ تولىق اتىستى توقتاتۋىنا جانە ونىڭ جاۋىنگەرلەرىنىڭ ليتاني وزەنىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى گازا سەكتورىنان شىعۋىنا بايلانىستى ەكەنى ايتىلعان.
سونداي-اق وندا تەك ليۆان ارمياسى باسقاراتىن پيلوتتىق ايماقتاردى قۇرۋ قاراستىرىلعان. قۇجاتتا ايتىلعانداي، ليۆان مەن يزرايل 22-ماۋسىمنان باستاپ جان- جاقتى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ جانە قالعان شەشىلمەگەن ماسەلەلەردى شەشۋ ءۇشىن تىكەلەي كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋعا نيەتتى ەكەنى اتالىپ وتكەن.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەننەن كەيىن يزرايل كۇشتەرى بەيرۋتقا قارسى وپەراتسيا جۇرگىزبەيتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، يران ليۆانداعى جاعدايعا بايلانىستى ا ق ش-پەن بايلانىسىن توقتاتتى.