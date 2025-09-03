يزرايل جاڭا اسكەري بارلاۋ سپۋتنيگىن ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - جەر سەرىگىن ۇشىرۋ ءيزرايلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ جانە باقىلاۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ ستراتەگياسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتىنە اينالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل قورعانىس مينيسترلىگى سەيسەنبى كۇنى جاڭا «وفەك-19» راديولوكاتسيالىق باقىلاۋ سپۋتنيگىنىڭ وربيتاعا ءساتتى ۇشىرىلعانىن حابارلادى.
جەر سەرىگى يزرايل قورعانىس كۇشتەرى مەن Israel Aerospace Industries (IAI) بىرلەسۋىمەن ۇشىرىلدى. قۇرىلعى كەز كەلگەن اۋا رايى جاعدايىندا تاۋلىك بويى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سينتەتيكالىق اپەرتۋرالى راديولوكاتسيالىق جۇيەمەن جابدىقتالعان.
وربيتاعا شىققاننان كەيىن سپۋتنيك دەرەكتەر بەرۋدى باستادى جانە پايدالانۋعا ەنگىزىلمەس بۇرىن ءبىرقاتار سىناقتان ءوتىپ جاتىر. سىناقتار اياقتالعاننان كەيىن سپۋتنيكتى باسقارۋ يزرايل ارمياسىنىڭ ۆيزۋالدى بارلاۋعا جاۋاپتى 9900 بولىمشەسىنە بەرىلەدى.
يزرايل قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، «وفەك-19» سيپاتتامالارى جاقسارتىلعان جانە ارميانىڭ مۇددەسى ءۇشىن بارلاۋ ماقساتىندا جاسالعان.
ۇشىرۋ سالتاناتىنا پرەزيدەنت يسااك گەرتسوگ، قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس، قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باس ديرەكتورى امير بارام جانە Israel Aerospace Industries باس ديرەكتورى بواز ليەۆي قاتىستى.
- ءبىز جاي عانا ستارتاپتار مەملەكەتى ەمەسپىز، ءبىز عارىشتىق دەرجاۆامىز. يزرايل عارىشتا بولۋى كەرەك، ويتكەنى بۇل جەردە ءبىزدىڭ ەڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق مۇمكىندىكتەرىمىز بار، - دەدى گەرتسوگ.
كاتس بۇل ۇشىرۋدى «ۇلتتىق ماقتانىش ءساتى» دەپ اتاپ، جاڭا جەر سەرىگى مەملەكەت كۇشىنىڭ قوسىمشا ەلەمەنتى بولاتىنىن جانە يزرايل قورعانىس ونەركاسىبىنىڭ دامۋ دەڭگەيىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بارامنىڭ ايتۋىنشا، «وفەك-19» ۇلتتىق قورعانىس ءۇشىن ايتارلىقتاي «كۇش مۋلتيپليكاتورى» بولادى جانە يزرايل الداعى ونجىلدىقتا سپۋتنيكتىك شوقجۇلدىز قۇرۋعا ميللياردتاعان شەكەل ينۆەستيتسيالاۋعا نيەتتى.
يزرايل اسكەريلەرى جاڭا قۇرىلعىلار بۇكىل تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدى تۇراقتى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. گازا سەكتورىندا جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىستار مەن كورشىلەس ەلدەردەگى قارۋلى توپتارعا قارسى وپەراتسيالار اياسىندا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن عارىشتىق تەحنولوگيالاردىڭ ماڭىزى ارتىپ كەلەدى.
وفەك باعدارلاماسىن يزرايل 1988-جىلدان بەرى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ەل باقىلاۋ سپۋتنيكتەرىنىڭ تۇتاس وتباسىن قۇردى، بۇل ونى عارىشتان جوعارى دالدىكتەگى بارلاۋ مۇمكىندىكتەرى بار ساناۋلى ەلدەردىڭ بىرىنە اينالدىردى.
