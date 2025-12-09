يزرايل حەزبوللانىڭ ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى نىساندارعا سوققى جاساعانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى شەكاراداعى جاعداي قايتادان ۋشىقتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل ارمياسى سەيسەنبى كۇنى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى بىرنەشە ايماقتا «حەزبوللا» نىساندارىنا ءبىرقاتار شابۋىل جاساعانىن مالىمدەدى.
يزرايل قورعانىس كۇشتەرىنىڭ (تساحال) مالىمەتىنشە، نىسانالاردىڭ قاتارىندا «حەزبوللانىڭ» اسكەري قاناتى - «رادۆان» كۇشتەرى پايدالاناتىن جاتتىعۋ كەشەنى، سونداي-اق بىرنەشە قۇرىلىمدار مەن ۇشىرۋ الاڭى بولدى.
تساحال بۇل ينفراقۇرىلىم يزرايلگە قارسى شابۋىلداردى دايىنداۋ جانە ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن پايدالانىلعانىن جانە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى بۇزۋ دەپ قاراستىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- نىسانالارعا سوققى جاساۋ جانە يزرايل مەملەكەتىنە قارسى اسكەري ارەكەتتەرگە دايىندىق - يزرايل مەن ليۆان اراسىنداعى كەلىسىمدەردى بۇزۋ جانە يزرايل مەملەكەتىنە قاۋىپ ءتوندىرۋ، - دەپ مالىمدەدى تساحال.
بۇل شابۋىلدار يزرايل مەن ليۆان اتىستى توقتاتۋدى باقىلايتىن اسكەري كوميتەتكە ازاماتتىق وكىلدەرىن جىبەرگەننەن كەيىن ءبىر اپتادان از ۋاقىت وتكەن سوڭ جاسالدى. بۇل قادام اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ تاياۋ شىعىس باستاماسىنا سايكەس كەلىسسوزدى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان قادام رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
ليۆاننىڭ NNA اقپارات اگەنتتىگى يزرايل ۇشاقتارى ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى بىرنەشە ايماققا ءبىرقاتار اۋە شابۋىلدارىن جاساعانىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن يزرايل ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى «حەزبوللا» قارۋ-جاراق قويمالارىنا شابۋىل جاساعانىن جازعان بولاتىنبىز.