يزرايل حامەنەيدى جىلدار بويى اڭدىپ، ونىڭ ەكى بۋنكەرى بارىن بىلگەن
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ بارلاۋ ورگاندارى بۇزىلعان كوشە كامەرالارى، اقپارات بەرۋشىلەر مەن ۇيالى بايلانىس جەلىلەرىن پايدالانىپ، يراننىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىنىڭ قوزعالىسىن جىلدار بويى باقىلاپ كەلگەن، دەپ حابارلايدى Financial Times.
يزرايل تەگەراننىڭ قاۋىپسىزدىك كامەرالارىنا ۇنەمى قول جەتكىزە الدى جانە حامەنەيمەن بىرگە جۇرەتىن وققاعارلاردى، جۇرگىزۋشىلەردى جانە جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەردى باقىلاپ وتىردى.
اقپاننىڭ 28- كۇنى تاڭەرتەڭ يران كوشباسشىسىنىڭ رەزيدەنتسياسىنا شابۋىل جاساماس بۇرىن بارلاۋ قىزمەتى يران باسشىلىعى مۇشەلەرىنىڭ قيمىلدارىن باقىلاعان. قۇپيا فايلدار جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەردىڭ مارشرۋتتارىن، كەستەلەرىن جانە قاۋىپسىزدىك مالىمەتتەرىن تىركەدى. يزرايل مەن ا ق ش بارلاۋ اگەنتتىكتەرى اياتوللانىڭ كەڭسەسىندە قاشان بولاتىنىن بىلگەن.
دەيىن يرانعا ەسكەرتۋ بەرىلمەۋى ءۇشىن رەزيدەنتسيانىڭ جانىندا ۇيالى بايلانىس ۋاقىتشا ىستەن شىققان. قوڭىراۋ شالۋشىلارعا تەلەفون جەلىلەرىنىڭ بوس وستىگى تۋرالى حابارلامالار كەلىپ ءتۇستى.
- بومبالار قۇلاعانعا دەيىن ءبىز تەگەراندى يەرۋساليمدى بىلەتىنىمىزدەي جاقسى بىلدىك، - دەدى يزرايل بارلاۋ وفيتسەرى.
ول ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتى موسساد نىسانالاردى تالداۋ جانە وپەراتسيالاردى جوسپارلاۋ ءۇشىن كامەرا دەرەكتەرىن، موبيلدى جەلىلەر مەن اقپارات بەرۋشىلەردى پايدالانعانىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سوققىنىڭ يران باسشىلىعى تاڭعى اس ءىشىپ جاتقان كەزدە جاسالعانىن ايتتى. ول حامەنەي ادەتتە ءوزىنىڭ ەكى بۋنكەرىنىڭ بىرىندە تۇراتىنىن جانە ەگەر ول سوندا بولعان بولسا، ونى جويۋ وتە قيىن بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، 1-ناۋرىز كۇنى يران رەسمي تۇردە اياتوللا حامەنەيدىڭ قازاسىن راستادى. ەلدە 40 كۇندىك ۇلتتىق ازا تۇتۋ جاريالانعان بولاتىن.
يراندا جوعارى باسشى قازا بولعاننان كەيىن بيلىكتى تاپسىرۋ ءراسىمى باستالدى.
اياتوللا اليرەزا ارافي يراندى باسقارۋشى كەڭەس قۇرامىنا كىرىپ، يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا جوعارى جەتەكشىسىن سايلاۋ ارالىعىندا ەلدى ۋاقىتشا باسقارۋعا كىرىستى. 67 جاستاعى ارافي ىقپالدى شييتتىك ءدىني قايراتكەر رەتىندە تانىلىپ، جاقىندا قايتىس بولعان اياتوللا ءالي حامەنەيدىڭ سەنىمدى ادامى بولعان.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا قويىلعان مىندەتتەر تولىق ورىندالعانعا دەيىن جالعاساتىنىن حابارلادى.