يزرايل حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتان نەتانياحۋدى تۇتقىنداۋ تۋرالى وردەردىڭ كۇشىن جويۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتان (ح ق س) پروكۋرور كاريم حاندى يزرايلگە قاتىستى ءىس جۇرگىزۋدەن شەتتەتۋدى جانە يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدى تۇتقىنداۋ تۋرالى وردەردىڭ كۇشىن جويۋدى سۇرادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اقپارات اگەنتتىگى.
- يزرايل ح ق س اپەللياتسيالىق پالاتاسىنا پروكۋرور كاريم حاندى يزرايلگە قاتىستى ءىس جۇرگىزۋگە قاتىسۋدان شەتتەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەردى. بۇدان باسقا، يزرايل سوتتان پروكۋروردىڭ پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ مەن بۇرىنعى قورعانىس ءمينيسترى يواۆ گالانتقا قارسى نەگىزسىز تۇتقىنداۋ وردەرلەرىنىڭ كۇشىن جويۋدى سۇراپ وتىر، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
س ءى م وتىنىشتە يزرايلدىڭ تۇتقىنداۋ وردەرلەرىنىڭ جارامسىزدىعىنا قاتىستى باسقا دا تالاپتارى (نەتانياحۋ مەن گالانتتىڭ تۇتقىندالۋىنا قاتىستى)، سونىڭ ىشىندە ح ق س يۋريسديكتسياسىنىڭ جوقتىعىنا بايلانىستى قاراستىرىلمايتىنىن قوسىپ ءوتتى.
سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆو ءوتىنىش پروكۋروردىڭ جەكە وزىنە بايلانىستى سەبەپتەردى العا تارتىپ يزرايلگە قارسى جالعان جانە نەگىزسىز ايىپتاۋلار تاقتى دەگەن اقپاراتقا بايلانىستى بەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل ارەكەتتەر قوعامنىڭ نازارىن باعىنىشتى قىزمەتكەرگە قاتىستى جىنىستىق قۋدالاۋ تۋرالى اۋىر ايىپتاۋلاردان باسقا جاققا اۋدارۋعا باعىتتالعان. وسىعان بايلانىستى پروكۋرور پرەمەر-مينيستر مەن بۇرىنعى قورعانىس مينيسترىنە نەگىزسىز جانە شەكتەن شىققان تۇتقىنداۋ وردەرلەرىن شىعاردى، - دەپ ءتۇسىندىردى يزرايل س ءى م.
ەسكە سالا كەتسەك، حالىقارالىق قىلمىستىق سوت وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى اسكەري قاناتىنىڭ قولباسشىسى مۇحاممەد اد-دەيفتى قاماۋعا الۋدى تالاپ ەتتى. ول سونداي-اق يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مەن قورعانىس ءمينيسترى يواۆ گالانتتى قاماۋعا الۋعا وردەر بەردى.