يزرايل ءبىر تاۋلىكتە ليۆان اۋماعىنا 108 سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسىنىڭ ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىنە، شىعىسىنا جانە ورتالىق بولىگىنە جاساعان شابۋىلدارى سالدارىنان 28 ادام قازا تاپتى. قۇرباندار اراسىندا ايەلدەر، بالالار جانە اسكەري قىزمەتكەرلەر بار، دەپ حابارلايدى Anadolu.
تاعى كەمىندە 42 ادام جارالانعان.
ءبىر تاۋلىكتە يزرايل ليۆاننىڭ ءتۇرلى اۋداندارىنا 99 اۋە سوققىسىن جانە 9 ارتيللەريالىق شابۋىل جاساعان.
سوققىلار ەلدىڭ وڭتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرىنە باعىتتالعان.
شابۋىلدار سالدارىنان ونداعان تۇرعىن ءۇي مەن عيمارات قيراعان.
قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر تۋرالى مالىمەتتەر ناقتىلانىپ جاتىر.
United Nations مالىمەتىنشە، 29-مامىردا يزرايل اسكەري-اۋە كۇشتەرى United Nations Interim Force in Lebanon جاۋاپكەرشىلىك ايماعىنداعى نىساندارعا، سونداي-اق ليتاني وزەنىنىڭ سولتۇستىگى مەن بەكاا اڭعارىنا قارقىندى سوققىلار جاساعان.
سونىمەن قاتار يزرايل قورعانىس ارمياسىنىڭ ليتاني وزەنىنەن سولتۇستىككە قاراي قۇرلىقتاعى رەيدتەرى تۋرالى اقپارات تۇسكەن.
ءبىر تاۋلىكتە شامامەن 670 زىمىران مەن سنارياد ۇشىرىلعانى تىركەلدى.
بۇل - اتىستى توقتاتۋ رەجيمى كۇشىنە ەنگەننەن بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
ب ۇ ۇ ميسسياسى يزرايل ارمياسىنىڭ اۋەدەگى جانە جەردەگى بەلسەندى ارەكەتتەرىن دە بايقاعان.
اتاپ ايتقاندا، بروندى تەحنيكانىڭ قوزعالىسى، اۋقىمدى ينجەنەرلىك جۇمىستار جانە وپەراتسيالار ايماعىنداعى جاڭا اۋە سوققىلارى تىركەلگەن.
ەسكە سالساق، ا ق ش- تىڭ ارااعايىندىعىمەن يزرايل مەن ليۆان 16-ساۋىردەن بەرى قولدانىستا بولعان اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن ۇزارتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەن ەدى.