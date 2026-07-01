يزرايل عارىشتان سوققى جاساۋعا ارنالعان لازەرلىك قارۋ ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يزرايل عارىش كەڭىستىگىندە نىسانالاردى جويۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن لازەرلىك قارۋ جۇيەسىن ازىرلەپ جاتىر. بۇل تۋرالى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى The Jerusalem Post باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
اسكەري تىلشىلەرگە ارنالعان بريفينگتە ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىر الەمدە عارىشتان سوققى جاساۋ مۇمكىندىگىنە يە بىردە-ءبىر مەملەكەت جوق.
- بۇل مىندەتتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءبىز ەڭ ۇزدىك مامانداردى تارتىپ جاتىرمىز جانە وسى سالادا الەمدىك كوشباسشى بولۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز. ەگەر بۇعان قول جەتكىزسەك، بۇل تەجەۋ الەۋەتىمىزدى كۇشەيتىپ، قوماقتى رەسۋرستارى بار قارسىلاستارىمىزعا قارسى سوققى جاساۋعا، نىسانالاردى جويۋعا جانە باسقا دا مىندەتتەردى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى يسراەل كاس.
يزرايل قازىردىڭ وزىندە لازەرلىك تەحنولوگيالار سالاسىنداعى جەتەكشى ەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى. ەلدە Iron Beam دەپ اتالاتىن جەرۇستى لازەرلىك اۋە قورعانىسى جۇيەسى جاسالعان. قۋاتى 100 كيلوۆات بولاتىن بۇل كەشەن الەمدەگى العاشقى جوعارى ەنەرگيالى جۇمىس ىستەيتىن لازەرلىك اۋە قورعانىس جۇيەسى رەتىندە باعالانادى.
بۇعان دەيىن يزرايل اسكەرى ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە ۇزىندىعى 200 مەتردەن اساتىن جەراستى تۋننەلىن جويعانى حابارلانعان بولاتىن.
يزرايل تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، وندا قارۋ-جاراق ساقتالىپ، زىمىران ۇشىرۋ قوندىرعىلارى ورنالاسقان.