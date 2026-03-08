يزرايل بەيرۋتتەگى قوناق ۇيگە سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەرى بەيرۋت قالاسىنىڭ ورتالىعىنداعى Ramada Beirut Downtown قوناق ءۇيى ورنالاسقان عيماراتقا سوققى جاساپ، سالدارىنان كەمىندە ءتورت ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى BBC حابارلايدى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، يزرايل شابۋىل نىساناسى ليۆان استاناسىندا ارەكەت ەتكەن يراندىق قولباسشىلار بولعانىن ايتقان.
- بۇل سوققى وتكەن اپتادا يزرايل مەن حەزبوللا قوزعالىسى اراسىنداعى قاقتىعىستار قايتا باستالعالى بەرى بەيرۋتتىڭ ءدال ورتالىعىنا جاسالعان العاشقى شابۋىل بولدى. سونداي-اق بەيرۋتتەگى راۋشە اۋدانىندا بولعان سوققى سالدارىنان تاعى ون ادام جاراقات الدى، - دەلىنگەن ليۆاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تاراتقان مالىمدەمەدە.
يزرايل تاراپى وپەراتسيانىڭ نىساناسى يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ ەليتالى «قۇدىس» بولىمشەسىنىڭ نەگىزگى قولباسشىلارى بولعانىن مالىمدەدى. الايدا ولاردىڭ ەسىمدەرى جاريالانعان جوق.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، اتالعان قوناقۇيدە ليۆاننىڭ وڭتۇستىگى مەن بەيرۋتتىڭ وڭتۇستىك ماڭىنداعى سوعىس سالدارىنان ۇيلەرىن تاستاپ كەتكەن تۇرعىندار ۋاقىتشا ورنالاسقان. اۋە سوققىلارى قايتالانۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپپەن ولاردىڭ ءبىر بولىگى عيماراتتان شىعىپ كەتكەن.
بۇعان دەيىن يزرايل بەيرۋتتا حەزبوللا قوزعالىسىنا تيەسىلى ون نىسانعا سوققى جاساعانى حابارلانعان ەدى.