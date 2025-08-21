يزرايل گازانى تولىق باسىپ الۋ وپەراتسياسىن باستادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسى باسىپ الۋعا دايىندالىپ جاتقان گازا قالاسىنا جاقىن ماڭدا شابۋىلدار باستالعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى انادولى اقپارات اگەنتتىگى.
يزرايل ارمياسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ەففي دەفرين كەشكى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قورعانىس مينيسترلىگى گازا قالاسىن باسىپ الۋ جوسپارىن بەكىتكەننەن كەيىن «گەدەون اربالارى 2» دەپ اتالاتىن وپەراتسياعا دايىندىق باستالعانىن مالىمدەدى.
ونىڭ حابارلاۋىنشا، يزرايل ارمياسى قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا اسكەرگە شاقىرىلاتىن 60 مىڭداي رەزەرۆشىگە شاقىرۋ تۋرالى حابارلاما جىبەرگەن، ال 20 مىڭ رەزەرۆشىگە قىزمەت مەرزىمىن ۇزارتۋ تۋرالى بۇيرىق بەرىلگەن. ول يزرايل ارمياسىنىڭ باسىپ الۋعا دايىندالىپ جاتقان گازا قالاسىنىڭ اينالاسىنداعى زەيتۋن ايماعىندا شابۋىلدار جاساپ جاتقانىن قوسىپ ءوتتى.
گازا سەكتورىنداعى يزرايلدىك تۇتقىنداردىڭ وتباسىلارى دەفريندى «تۇتقىنداردىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتوندىردى» دەپ سىنادى. ول «تۇتقىنداردىڭ وتباسىلارىمەن كەلىسەتىنىن» جانە «ولار ءبىزدىڭ باسىمدىعىمىز» دەپ اتاپ ءوتتى.
گازاعا جاسالعان 10 مىڭنان استام شابۋىل
يزرايل ارمياسى ەكىنشى مالىمدەمەسىندە 18-ناۋرىز كۇنى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىن بۇزىپ، گازاعا شابۋىل جاساپ، اۋە جانە تەڭىزدەن 10 مىڭنان استام سوققى جاساعانىن حابارلادى.
يزرايل ارمياسى 360 شارشى شاقىرىم اۋماقتا گەنوتسيدكە ۇشىراعان 2 ميلليوننان استام ادام تۇراتىن گازا سەكتورىنىڭ شامامەن 75 پايىزىن باسىپ الدى.
يزرايل 18-ناۋرىزدان بەرى گازادا حاماس-تىڭ 2 مىڭعا جۋىق مۇشەسى ولتىرىلگەنىن، گازاداعى وپەراتسياعا ءبىر ۋاقىتتا بەس روتا قاتىسقانىن العا تارتتى.
ارميا 18-ناۋرىزدان بەرى الەمدە حالىق ەڭ تىعىز قونىستانعان ايماقتاعى گەنوتسيدتىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە پالەستينالىقتار گازا سەكتورىنىڭ جاعالاۋ بەلدەۋىنىڭ 25 پايىزىنا قالاي كۇشپەن كوشىرىلگەنىن كورسەتەتىن دياگراممالار جاريالادى.
قورعانىس ءمينيسترى 20-اقپان كۇنى تاڭەرتەڭ گازاعا باسىپ كىرۋ جوسپارىن بەكىتتى
يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس تاڭەرتەڭ باس شتاب باستىعى ەيال زامير ۇسىنعان گازا قالاسىنا باسىپ كىرۋ جوسپارىن ماقۇلدادى.
گازا قالاسىنا باسىپ كىرۋ وپەراتسيالارى «گەدەون سوعىس اربالارى ءىى» دەپ اتالدى.
يزرايل گازاعا باسىپ كىرۋگە شەشىم قابىلدادى
8-تامىزدا يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك كابينەتى ايماقتىڭ سولتۇستىگىندە ورنالاسقان گازا قالاسىنا باسىپ كىرۋ جوسپارىن بەكىتتى.
پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ مينيسترلەر كابينەتىنىڭ وتىرىسى الدىندا بەرگەن سۇحباتىندا ولار گازا سەكتورىن تۇگەل باسىپ الۋعا نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.
سونداي-اق يزرايل باسپا سوزىندە ارمياعا گازانىڭ قالعان بولىگىن باسىپ الۋعا بۇيرىق بەرىلگەنىن، ءبىراق بۇل قادامنىڭ قىركۇيەككە دەيىن ورىندالمايتىنى حابارلاندى.
جوسپارعا سايكەس، ءبىرىنشى كەزەڭدە ميلليونعا جۋىق پالەستينالىق وڭتۇستىككە كوشىرىلىپ، قارقىندى شابۋىلداردان كەيىن قالا قورشاۋعا الىنىپ، وككۋپاتسيالاناتىن بولدى.
ەكىنشى كەزەڭ گازا سەكتورىنىڭ ورتالىق بولىگىندەگى بوسقىندار لاگەرلەرىن باسىپ الۋدى قامتيدى.
يزرايل گازا سەكتورىن 1967 -جىلدان 2005 -جىلعا دەيىن 38 جىل بويى باسىپ الدى. بۇگىندە شامامەن 2,3 ميلليون پالەستينالىق تۇراتىن گازا سەكتورى 18 جىلدان بەرى قاتاڭ بلوكادادا.
بۇعان دەيىن حالىقارالىق قاۋىمداستىق يزرايلدى گازا سەكتورىن باسىپ الۋدى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىرعانىن جازدىق.