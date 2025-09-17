10:41, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
يزرايل گازاعا ەڭ جويقىن اسكەري شابۋىل جاساماق
يزرايل كۇشتەرى گازا قالاسىنداعى اسكەري قيمىلدارىنىڭ نەگىزگى كەزەڭى باستالعانىن حابارلادى. وپەراتسيا بىرنەشە ايعا سوزىلادى. يزرايل كۇشتەرى زەيتۋن، شەيح-رادۆان جانە دجاباليا اۋداندارىندا بىرنەشە اۋماقتى تولىق باسىپ الدى.
وپەراتسيا اياسىندا كەيىنگى اپتالاردا 350 مىڭنان استام بەيبىت تۇرعىن قالادان ەۆاكۋاتسيالاندى. قالا اۋماعىندا شامامەن 3 مىڭداي حاماس سودىرى قالعان. يزرايل حاماس تۇتقىنداردى بوساتىپ، قارۋىن تاپسىرماعان جاعدايدا، گازا سەكتورى تولىعىمەن جويىلادى دەپ ەسكەرتتى. الايدا قوزعالىس وكىلدەرى بۇل ايىپتاۋلاردى جوققا شىعارىپ، يزرايلدىڭ ارەكەتىن بەيبىت حالىقتى كۇشتەپ كوشىرۋ جانە قالانى قاساقانا قيراتۋ دەپ وتىر.
